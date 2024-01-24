大陸內需、資產題材催化，材料-KY、南寶、誠泰科、國化營運添力

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中美角力，催化供應鏈調整，材料-KY(4763)、南寶(4766)、誠泰科(4767)因去年營運相對穩健，加上今年大陸絲束、醋片、熱熔膠等利基需求持穩升溫，搭配原料成本波動趨穩，營運可望蓄勢推進，股價聯袂明顯攀揚表態。國化(1713)也因資產出售題材，股價隨特定買盤拉抬，強漲7.99％。

材料-KY去年營收創新高，今年受惠新的絲束產能擴充規劃，營運成長動能可望延續。材料-KY絲束去年營收占比85％、醋片營占比14％、醋酐1％，2024年度訂單已陸續談妥，平均銷售單價優於2023年。

材料-KY看好醋片大陸內需市場，預計7月中旬完成擴增9,000噸絲束產能；2025年1月再擴增9,000噸的絲束產能，暨預計2025年第二季完成3.5萬噸醋片產能擴增。

南寶目前鞋用膠主要客群是國際品牌，市佔率逾四成；伴隨運動品牌客戶調整庫存力道已趨緩，營運可望蓄勢加溫衝刺。建材營收主要來自澳洲，因產品售價已調整，今年也有成長動能。

誠泰科近年加速聚焦推展食品包裝及空氣濾清器新應用市場，旗下生質型熱熔膠產品獲經濟部CITD輔導計畫支持，推廣至包裝市場運用；無瀝青基防水膜產品也取得日本及台灣專利，可望逐步取代現有傳統型瀝青基產品。

誠泰科另布局大陸空濾市場，無鹵阻燃（UL94-V0）市場量續增；精密電子無塵室應用需求增加，有助拉抬高過濾效率工業應用發展商機。

國化高雄亞灣區精華土地公開標售，計劃2月5日正式開標，採雙軌制開標，基地包含A、B兩地塊，總底價49.08億元，也可採獨立2標分別投標，換算土地單價每坪96.4萬元起。