國泰產捐200套「不意外桌遊」 讓老幼共學安全教育

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據交通部道安資訊網2023年交通事故死亡統計註，發現每三位中就有一位為高齡長者，且占自行車死亡事故比例最高。國泰產險捐「不意外糾察隊」安全教育桌遊200套給臺北市政府教育局推廣老幼共學安全教育，降低事故發生。

隨著台灣將邁進超高齡社會，國泰產險表示，該產險長期關注高齡議題，以「健康維護、安全保障、知識教育」三大面向為主軸，打造有利於高齡長者安全、健康及終身學習的友善環境，並積極針對高齡、身心障礙及幼童等資訊落差族群進行風險知識教育宣導。

國泰產險副總經理翁翠柳表示，「不意外系列活動」具體串聯了聯合國永續目標SDGs，運用產險業核心職能「損害防阻」，以全齡損防教育為推動目標，針對各年齡層推出多元社會公益專案，透過深入走訪全台各個校園，協助社會大眾建立風險預防觀念，建構更安全的社會環境，創造出三贏的局面。

臺北市教育局長湯志民表示，臺北市高齡人口已逾55萬人，佔全市總人口數的21.93％，是六都高齡化比率最高的縣市，因此在《臺北市教育政策白皮書-臺北十大好學》特別提出「樂齡學」，未來將以公私協力方式推動樂齡學習，持續提升長者終身學習動機。感謝國泰產險在推動代間學習及交通安全教育的貢獻與努力，幫助長者與孩童學習到實用又能珍愛生命的交通安全知識。