陸媒痛批湖南地方衛健局掛勾密醫 滅證又洩舉報人個資

大陸央視網24日報導，去年11月初，湖南省長沙市治未堂中醫門診部密醫唐黎明被曝光用「消鼻甲」方式治療鼻腔問題，導致至少22名兒童鼻腔受損。家長投訴長沙市天心區衛健局，在查處唐黎明非法行醫過程中洩露舉報資訊，讓密醫及時銷毀或藏匿關鍵物證，導致該案未被立案。天心區衛健局稱，該局原醫政醫管科科長王寧違規將檢舉信轉發給被檢舉單位，洩露相關資訊，將其免職，並調離醫政醫管科。 涉事門診停業整頓了，並向患者退款了，洩露舉報材料的公職人員也被免職了，這事看似在解決問題的路上「一步一個腳印」走著，實則「哪哪都不對」，難掩「不痛不癢」的本質。 大陸央視指出，因為傷害至少22名孩子及其家長的密醫，依然逍遙法外；此案沒有立案的事實，也意味著受害學生和家長的合法權益沒有得到堅決維護；涉事科長一句「不慎將舉報信轉給涉事診所」的所謂巧合，恐怕解釋不了事情背後可能隱藏的貓膩；一個在現實中非法行醫兩年都平安無恙的密醫，也很容易讓人浮想聯翩。 央視報導，難以想像，當家長收到被舉報對象發來自己舉報信那一刻的心情，可能更多的是五味雜陳，既震驚又心寒更無奈。 公職人員都能給「黑診所」「黑醫生」通風報信，舉報者給衛健部門的舉報信，竟然成了打草驚蛇的「導火線」。舉報者的個人資訊，就這麼輕而易舉被洩露了，規則和制度失守的代價是，舉報行為的安全性無法得到保障，相關舉報難以得到公正的法治回應，相關部門的公信力更是大打折扣。 央視評論，不知那位洩露舉報材料的公職人員，看到22名被傷害的孩子，會作何感想？如果這裡面有他家的孩子，他還會不會向黑診所通風報信？一名公職人員，洩露舉報材料，涉嫌公權私用、濫用，他所傷害的何止是22名被傷害孩子，對於民眾和社會而言，都可謂傷害性很大，侮辱性很強。 央視強調，現在，依規依紀將這位公職人員免職，只是第一步，還需要徹查其與相關黑診所之間，有無利益瓜葛？那位公職人員有沒有充當黑診所的「保護傘」？此案除了這位公職人員外，還有沒有其他人涉及其中？ 因為從常理看，無證醫生竟然可以在當地非法行醫兩年之久，還是有點匪夷所思。此事背後的「監管失靈」，會不會還有其他原因，耐人尋味。 央視報導，如今的結果，不該是此事的「大結局」。依法依規嚴肅處理那位公職人員，並從監督和制度層面出擊，對相關公權力進行更有力的約束，同時將無證醫生繩之以法，來一場全面大排查，將非法黑診所剷除乾淨，那才是該有的結局。