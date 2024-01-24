校園霸凌施暴者當選模範生 北市議員：教育局助紂為虐成幫兇

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《國際橋牌社》導演汪怡昕日前驚爆學妹孩子遭霸凌，施暴者竟當選模範生。民進黨台北市議員林延鳳24日偕被霸凌孩童家長召開記者會，林延鳳痛批，行政體系官僚殺人，校方和教育局成助紂為虐的幫兇。教育局回應，將要求校方訂定校內模範生遴選委員會辦法，並討論當選人是否合適，並針對校方做行政調查，確定缺失將進考核程序。

林延鳳指出，公立國小霸凌事件於去年10月23日成立調查報告，事件持續2年，受霸凌者共3人，行為人F生是五年級的競技國際選手，自4年級上學期開始霸凌C生，肘擊頭部並攻擊手、背和腳，C生打石膏仍照打不誤。2022年9月變本加厲，持剪刀、鐵尺在C生後頸威脅「我要殺了你」，同夥則辱罵C生垃圾、死娘炮等字眼持續1年。

林延鳳表示，C生有和老師報告霸凌情形但老師不作為，導致C生需要至身心科就醫，家長也非常心痛，但更令人憤怒的是，校方今年1月竟把F生列為模範生並在全校面前接受表揚，模範生是讓其他學生見賢思齊，養成學生健全人格，根本就是笑話，F生家長至今未對受害人及家長道歉，對於成立的霸凌案件還提出申復，並控是C生霸凌。

她說明，在協調會中曾提及，希望5年級新學期可以使用隔離手段，建議校方重新編班並將F生和受暴學生編在不同樓層班級，減少雙方遇到的機會，但學校拒絕，F生更常在班級門口看C生。會中校長更推託不知道霸凌情事，代課老師雖不續聘，但已至新竹市擔任正式教師。

她炮轟，去年新北市國中生割喉案震驚全國，北市教育局聲稱「霸凌零容忍」只是做表面工夫，行政體系官僚殺人，失職、失能成為助紂為虐的幫兇。應導正行為人正確觀念和行為，在輔導完成且有悔悟實據前，受補助單位及個人應禁賽且不再補助。

C生媽媽哽咽表示，沒想到暴力毆打事件血淋淋發生在孩子身上，她的孩子不是第1個或唯1個長期被毆打的對象，但希望現在挺身而出，會是最後1個受霸凌的孩童，一路走來每一天都像地獄，震驚孩子怎麼會遇霸凌，又自責自己沒能早點發現，也懊悔沒能保護好孩子，卻又無能為力。

她哭訴，她的孩子身心受創，至今聽到F生名字還會害怕隨時被肘擊、飛踹，施暴者卻毫無改變，誰可以還給她原本健康快樂的孩子？面對龐大的行政機器，無法認同校方處置，老師裝作沒看到、沒處理，沒有通報校方，也沒讓家長知道，校長也在掩蓋真相，施暴者家沒有道歉，還帶著施暴者說謊。

被霸凌的Z生媽媽則說，Z生被霸凌2年，甚至曾被F生打頭導致頭痛就醫， F生示範給其他學生看，就算打人，只要能比賽或可以叫其他學生投票，就可以成為被學校認可的模範生，完全就是教育最壞的示範。希望告訴孩子，孩子沒有做錯，施暴的人才需要道歉，做錯的大人要受追究和懲罰。

教育局副局長陳素慧回覆，將依《校園霸凌防制準則》調查，針對校長、老師等行政團隊做行政調查，若確認校長失能、老師隱匿，將進入校長、老師考核，教師目前已在新竹市正式就任，會發文新竹市政府建議相關事項。

她說，模範生選舉於去年10月中舉辦，報告則於10月23日成立，目前行為人申復中並續行調查，校方無模範生遴選相關辦法和遴選委員會討論機制，確有違失，後續要求校方訂定校內模範生遴選委員會辦法，一併討論這次事件當選人是否合適。

陳素慧強調，針對霸凌者也會進行10次晤談輔導，送學生輔導諮商中心處理，並要求學校須有輔導成效，霸凌者家長也會有2、3次晤談諮商，希望藉由教育局和學校力量導正霸凌行為。

對此，致電該校校長多此未聯繫上，校方則以新聞稿說明，去年6月21日有家長到校提出霸凌調查申請，隨即依法展開調查等相關行政程序，迄今召開至少68場次會議，並邀集校外專業顧問人士至少24人次，約詢相關學生、家長和教師至少49人次，秉持公正客觀立場，未有任何隱匿。

校方強調，該案依「校園霸凌防制準則」，尚在申復、審議和調查程序中，未獲最終結果，基於保護雙方孩童的個資與隱私，盼外界勿有相關臆測及散布。 ★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。 ★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。