新冠疫情再升溫 雲林長者接種XBB疫苗就送滴雞精

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氣溫驟降，新冠肺炎疫情逐漸升溫，雲林縣衛生局鼓勵65歲以上縣民接種XBB.1.5疫苗，只要打疫苗就送1盒（3包）滴雞精，送完為止。雲林縣目前施打疫苗的長者比率是13.79％，高於全國13.5％，但全縣總人口接種率僅4.3％，低於全國5％的平均接種率。

成大斗六分院副院長、小兒感染科醫師何宗憲指出，全台8成民眾都已得過新冠肺炎，因病毒變異很快，以前得到的新冠肺炎和現在的XBB疫苗是「不認識的」。

何宗憲表示，天氣冷有壞處，不敢開窗，大家關在一起相濡以沫，最近看診問到家裡只要有1個人確診，不管是新冠或流感，過2天全家無一倖免，所以接種疫苗非常必要，可以降低50％重症跟60％死亡風險，雲林也有大概100名以上重症病患，不容忽視。

台大雲林分院副院長洪健清表示，很多民眾不想再接種新冠肺炎疫苗是認為自己已得過不想再打，事實上疫苗抗體每3個月下降50％，大概6到9個月就會消失了，每個人都有機會再被感染。年輕人症狀可能不嚴重，但對於年長者是一個致命的威脅。 雲林縣衛生局長曾春美表示，縣長張麗善關心長者健康，為鼓勵他們接種XBB.1.5疫苗，特別加碼送價值500元的滴雞精，對象是設籍雲林縣65歲以上的長者，也希望全民都踴躍接種，希望到一月底施打率達10％，目前僅到4.3％，低於全國的5％。

縣長張麗善表示，考量年終尾牙及農曆春節等聚會活動頻繁，人群聚集、移動頻率增加，病毒傳播風險上升，農曆春節前可能達到疫情高峰，接種疫苗2周後才會產生免疫力，因呼籲尚未接種新版新冠XBB疫苗的民眾盡速接種。

雲林縣衛生局表示，Novavax XBB.1.5疫苗已於1月9日開打，適用對象為12歲以上民眾，另莫德納XBB.1.5疫苗持續供應滿6個月以上民眾接種。接種疫苗時應攜帶健保卡、身分證明文件（身分證、居留證／統一證號文件等）、疫苗接種紀錄卡，由合約院所確認接種資格，再提供接種服務。