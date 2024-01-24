台股險收紅 「這族群」開展前先嗨 23檔高掛紅燈籠

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台股今（24）日開高，盤中最高來到17,944.98點，然在挑戰萬八前承壓，盤中一度翻黑，最後一盤急拉收紅，收盤報17,875.83點，上漲1.24點，漲幅0.01％，17,900點得而復失，成交2,651.55億元。

台積電震盪收黑，小跌0.16％，聯電小漲0.8％，聯發科上揚2.74％，收在936元，亞德客-KY漲幅1.34％，收在983元，一齊邁向千元大關，不過，前一天才登上千金股的嘉澤則是下跌2.69％，收在978元，失千金之位。

在「2024台北國際電玩展」開展前遊戲股先開趴，智冠、華義雙雙漲停，歐買尬盤中一度攻上漲停，收盤上漲4.92％，大宇資、網龍、鈊象、昱泉、隆中、宇峻等一齊向上。

台股兩位新同學呈現兩樣情，世界健身-KY以每股132元掛牌上市，收盤下跌9.47％，收在119.5元，等於每張賠逾1萬元；昱展新藥以每股150元承銷價掛牌上櫃，收盤大漲34.67％，收在202元，等於1張賺進5.2萬元的大紅包。

在長榮航機師罷工事件進行勞資協商前，長榮航股價先漲1.8％，華航上揚0.24％，雄獅、鳳凰、燦星旅、山富、五福等旅行社股也都收紅。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計現觀科、志聖、康聯訊、神準共23檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，橡膠工業類股及塑膠工業類股表現亮眼，漲幅分別為1.62％、1.17％，電子零組件類股表現疲軟，下挫1.21％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有11檔8％以上漲幅，其中5檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為現觀科（6906）、志聖（2467）、晶彩科（3535）、波力-KY（8467）、寶徠（1805）、昶虹（2443）、洋華（3622）、悅城（6405）、正達（3149）、宏致（3605）。

今日上市有13檔股票3％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為世界健身-KY（2762）、敦泰（3545）、柏文（8462）、榮創（3437）、旭隼（6409）、鉅祥（2476）、緯穎（6669）、愛普*（6531）、玉晶光（3406）、健策（3653），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、英業達（2356）、緯創（3231）、菱生（2369）、宏碁（2353）、友達（2409）、聯電（2303）、長榮航（2618）、華邦電（2344）、蔚華科（3055）。

上櫃有19檔9％以上漲幅，其中18檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為昱展新藥（6785）、神準（3558）、新復興（4909）、康聯訊（3672）、擎亞電子（8096）、聰泰（5474）、印鉐（8080）、研通（6229）、熒茂（4729）、亞矽（6113）。

今日上櫃有11檔股票有4％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序為新門（5432）、智通（8932）、尚茂（8291）、福大（4402）、元隆（6287）、光明（4420）、點晶（3288）、地心引力（3629）、天方能源（3073）、榮群（8034）。

上櫃成交量前10名個股依序為驊訊（6237）、新復興（4909）、擎亞電子（8096）、振發（5426）、安可（3615）、神盾（6462）、威剛（3260）、安國（8054）、國統（8936）、旺玖（6233）。