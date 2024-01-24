房價將漲5～10％　房仲調查：用新青安「消除焦慮」

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2024總統大選後，民眾對未來房價的看法如何？房仲全聯會經過網路即時民調發現，約有5成民眾將啟動購屋計畫，並認為房價可能持續上漲5％至10％，其中50歲以上民眾的換屋意願最高達49.6％。

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（下稱房仲全聯會）不動產智庫選後針對「2024年購屋計畫」進行網路民調，委由網路地產王協助執行。房仲全聯會不動產智庫委員陳韻如指出，房價變動調查結果，20至30歲年輕族約有48％看漲5至10％最高，41歲以上中壯族則有近4成認為房價持平，變動幅度在5％以內。

此外，對於居住地房價看法，北部地區及南部地區皆以房價上升5至10％最高，分別為41.3％及43.3％，東部地區更樂觀，有28.6％認為房價將上升10％以上。整體認為房價會下降的比例僅8.3％；另有，65.6％民眾會使用「新青安優惠方案」。

房仲全聯會不動產智庫總會長林金雄以交叉分析來看，31至40歲約有57.2％可能將啟動購屋計畫，51歲以上的換屋購屋比例將近5成；南部地區有53.9％將計畫購屋，北部地區也有52.9％，過半民眾意欲購屋；中部地區約有48.7％計畫購屋。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，民眾對台灣經濟展望呈現觀望，但對房價的看法則以上升居多，擔心現在不買以後會更貴，使得仍有半數以上民眾認為應該要進行購屋，其中，又以年輕族群對房價的焦慮感最深。

他提到，本次調查中，就有65.5％民眾表示將使用「新青安政策」，顯示政策受到大多數民眾肯定，成效良好。非自用部分，投資置產大於投資收租，顯示對房價上升期望值大於投報率，可能投報率還有上升空間。