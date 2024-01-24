TOYOTA被11萬人抵制？這群人不滿這件事成關鍵

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【中時新聞網 郭宜欣】日本汽車大廠TOYOTA為全球銷售冠軍，但在電動車領域上並沒有非常積極的操作，此事引發非營利組織不滿，他們認為TOYOTA雖打出「電動」和「電動化」做為廣告，但實際上仍以銷售混合動力與油車為主，呼籲抵制TOYOTA產品，吸引11萬人參與連署。

TOYOTA並不是完全沒有電動車，只是規模確實比混合動力與油車小非常多，2022年推出第一款市售電動車bZ4X後，目前尚未公開新車款。對此，非營利組織Ekō認為豐田在23個國家打出電動或電動化的廣告，但廣告實際根本沒有任何電動車，只有油電車。

該組織更提到，TOYOTA砸大錢投放Google廣告，導致Google都受到影響，翻譯與問答中把油車誤以為電動車，廣告已經影響搜尋結果。他們批評TOYOTA利用電動車話題和不斷成長的需求，販售不是零碳排的車輛，已經是誤導消費者的行為，應該被市場抵制，連署目前已獲得11萬人的支持。

事實上，許多汽車專家皆認為，汽車大廠發展電動車猶如「大船轉向」不可不慎，在電動車及電池生產成本仍高，且消費者接受度不一的狀況下，油電混合較能兼顧消費者意願與營運，不至於產生太大負面影響。

TOYOTA則將電動車議題定調為「市場不應該只有純電動力」這個選項，豐田章男日前提到，無論純電動車取得多大的進展，未來應該只有3成的市佔率，剩下7成則由油電車、氫燃料電池車和燃油車瓜分。

豐田章男表示，這就是TOYOTA尋求多元化發展的原因，「全球有十億人口無電可用，單一的純電動車無法為所有人提供交通服務，不該為了製造電動車而限制人們移動的方式和能力。」