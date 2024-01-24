苗栗縣2023學年度第2學期校長會議 24日登場

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苗栗縣2023學年度第2學期公私立中小學校長會議，24日在育達科大國際會議廳召開，苗栗縣長鍾東錦主持會議開幕時指出，未來新學期縣府將啟用「苗栗閱讀趣APP」、「智慧校園親師生平台」APP暨「數位學生證」，2024全面推廣至148校，並以三年規劃建置「班班有大屏」，結合5大學科建立跨域學習特色，落實「跨域人才、在地培育」目標。

苗栗縣校長會議24日召集全縣157名公私中小學校長齊聚一堂，縣長鍾東錦特別邀請知名瓷林企業董事長林光清作專題演講。鍾東錦強調，培養孩子多語能力及跨文化溝通技能，是當前的重要工作之一，縣府啟用「苗栗閱讀趣APP」、「智慧校園親師生平台」APP暨「數位學生證」2024年全面推廣至148校。縣府並規劃從2024年起分3年建置「班班有大屏」，2024年度先建置五、六、七年級。今年更挹注800萬元經費，與國立清華大學簽署合作備忘錄，設立「STEAM」教育中心，結合5大學科建立跨域學習特色，落實「跨域人才、在地培育」目標。

縣府並啟用苗栗縣公共圖書館「苗栗閱讀趣APP」即享有手機就是借書證的便利，展現雲端借書的方便性無地域限制的特性，更可第一時間掌握到精彩講座時間與活動訊息。此外，縣府持續展開老舊校舍拆除重建和補強的工程，積極推動校園高鈣午餐搭配跳繩運動，辦理學校運動團隊認養計畫，提高運動選手參賽獎金，鼓勵並陪伴年輕運動員挑戰世界舞台，期望實現體育大縣的美好願景。

縣府支持雙薪家庭育兒，為減輕家庭經濟負擔，配合教育部辦理公立幼兒園穩定提供平日課後延長照顧及寒暑假加托服務，自2024年寒假起採定額收費，經濟弱勢家庭的幼兒，參加課後延長照顧服務及加托服務均免繳費。對於學校營養午餐加碼10元計畫，每週增加2次牛乳供應，讓學童吃得安心、吃得健康。