凱鈿攜手聯成電腦 職場文書應用新體驗

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凱鈿行動科技（Kdan Mobile Software Ltd.）今(24日)與聯成電腦共同舉行產學合作簽約儀式，宣布將結合凱鈿旗下辦公解決方案 Kdan Office 與聯成電腦教學資源推出系列課程，幫助中小企業與商務學習者輕鬆上手辦公室必備軟體技能。同時，今日也舉行首場 Kdan Office 新手入門班，邀請聯成學員搶先體驗職場應用情境與操作技巧。凱鈿自去年10月推出 Kdan Office，為廣大的Office軟體用戶帶來更容易操作且可商用的辦公解決方案，今更透過與聯成電腦異業合作，開拓國內中小企業與職訓教育等市場需求，未來將持續提供技術與高品質售後服務，幫助企業實現高生產力與辦公流程

凱鈿行動科技與聯成電腦於今日舉辦 Kdan Office 新手入門班，為聯成電腦後續開設線上直播與實體課程揭開序幕，並由專業講師從最基礎的表格管理開始，手把手帶領學員操作資料分析及製作報表。聯成電腦並計畫將於三月起陸續在全國27所分校及菜鳥救星線上課程平台開設 Kdan Office 系列課程，讓商務學習者在提升文書技能的同時也能將所學無縫銜接至職場應用；此外，Kdan Office也支援台灣政府機關採用的ODF（Open Document Format）標準文書格式，方便公務人員快速上手，創造高品質的工作成果。

凱鈿行動科技營運長兼台灣總經理林文瑋表示：「文書處理軟體是每間企業必備的工具，此次藉由聯成的教學資源將凱鈿優質的技術帶到使用者面前，幫助學員學習 Kdan Office ，不僅開拓中小企業與教育職訓業潛在商機，更為凱鈿、聯成與業界帶來三贏局面。」

Kdan Office 與其他文書軟體高度相容，使用者可以在既有軟體與 Kdan Office 之間輕鬆分享與編輯資料，且操作學習門檻低，能快速產出文件。 Kdan Office 提供 Microsoft 365 以外更輕量且彈性的選擇，可一次性購足所需的文書軟體並終身使用。聯成電腦深耕台灣電腦培訓三十餘年，看準企業對文書軟體的需求，此次選擇凱鈿推出的 Kdan Office ，除了產品本身的功能優勢與優質的售後服務，更透過聯成專業的教學資源，為學員強化職場數位競爭力。

如需了解更多資訊，請前往Kdan Office官網：https://www.kdanmobile.com/zh-tw/kdan-office