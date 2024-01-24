美晶片大廠拋震撼彈 盤後慘殺！今晚半導體股恐不妙

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【中時新聞網 吳美觀】有「半導體業風向球」之稱的類比IC大廠德州儀器於23日美股盤後公布上季業績，並預測本季展望遜於華爾街預期，原因是汽車和工業領域需求疲弱，消息傳出後，德儀盤後股價重挫近5%，投資人當心今晚開盤的費城半導體指數可能遭波及。對於德儀釋出悲觀展望，國內法人認為，台系相關晶片廠已逐步回復正常拉貨，今年出貨可望緩步成長。

綜合外媒報導，德儀上季（2023年第4季）營收減13％至40.77億美元，遜於分析師預期的41.1億美元，營益年減30%至15.33億美元，每股盈餘（EPS）1.49美元，低於去年同期2.13美元，年減幅度達30％。

德儀總裁兼執行長伊蘭（Haviv Ilanm）坦言，在去年第四季，該公司經歷了整個工業領域疲軟和汽車產業持續下滑；反映出財報表現受到壓抑。

對於本季營運展望，德儀預估今年第一季營收在34.5億~37.5 億美元之間（中間值為36億美元），低於分析師預期的40.6 億美元；每股盈餘預估為0.96~1.16美元之間（中間值為1.06美元），同樣低於市場預期的1.41 美元。

德儀周二收盤小跌0.28％，收在174.34美元，但因上季財報不佳和本季展望悲觀，盤後股價一度重挫近5%，暫報165.8美元。

德儀副總裁Dave Pahl在法說會上也提到，汽車業績和工業市場需求不振，預計客戶將持續去除晶片庫存。

中央社報導，法人表示，台系電源管理晶片廠營運回溫步調不同，觀察電腦與消費性電子市場需求，已逐步回復正常拉貨，預期2024年筆記型電腦市場溫和復甦，相關晶片出貨可望同步溫和成長。