陸人社部詳解穩就業方向：加強青年就業支持 拓展就業崗位

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大陸人力資源和社會保障部就業促進司副司長運東來今天（24日）表示，2024年中國經濟增長將進一步恢復，新的就業增長點不斷出現，為穩就業提供堅實支撐。與此同時，經濟運行不確定因素增多，社會預期偏弱，就業總量壓力不減，結構性矛盾依然存在，穩就業需要付出更多努力。

據界面新聞報導，運東來在人社部2023年第四季新聞發佈會上表示，今年將從五方面加力穩固就業向好態勢。

首先是更加突出政策協同。推動非經濟政策出台同步評估就業影響，提升經濟社會發展就業帶動力。完善財政補貼、稅收優惠、金融支持、社會保障等支持體系，釋放政策促就業紅利。

其次是更加突出崗位挖掘。健全就業產業協同聯動體系，啓動先進製造業促就業行動，擴展數字經濟、綠色經濟、銀發經濟等就業空間，加大對吸納就業能力強的民營企業、中小微企業支持，推動重點企業用工服務向中小企業延伸。

三是更加突出創業帶動。完善創業帶動就業保障制度，打造擔保貸款、稅費減免、場地安排等鏈式服務體系，舉辦創業活動，推進零工市場規範化建設。

四是更加突出重點群體。加強高校畢業生等青年就業支持，拓展就業崗位，構建銜接校內外的服務體系。加強脫貧人口、大齡農村勞動力就業幫扶，深化勞務協作，壯大勞務品牌，構建統籌城鄉的就業格局。加強就業困難人員幫扶，完善就業援助制度，兜住兜准兜牢就業底線。

五是更加突出服務匹配。健全公共服務體系，強化數字賦能和基層治理，推出全國就業公共服務平台，打造「家門口」就業服務站。加密開展「10＋N」就業服務活動，提高市場熱度。

「10＋N」公共就業服務系列活動是人社部於2019年推出的一項促就業政策。「10」是指在全國範圍內共同開展10項主題活動，「N」是指各地自行開展的創新服務和特色活動。活動時間分布於全年每個月，其中，率先開展的是「春風行動」和「就業援助月」。

運東來表示，今年的「春風行動」將於1月下旬至4月上旬在全國開展，預計將提供就業崗位3000萬個。活動聚焦農村勞動者和有用工需求的用人單位，集中開展引導有序外出、促進就近就業和返鄉創業、組織招聘用工等服務，力爭實現穩就業增民生福祉、保用工促企業發展、提熱度強市場信心的目標。