金門消防局防災博士＋1 分享2000多天求學勵志歷程

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金門縣消防局再添一位「博士」打火英雄！秘書林俊在歷經往來台-金兩地100多趟的奔波飛行、2000多個努力苦讀的日子後，終於獲得國立台北科技大學防災博士學位；局長呂英華特別特召集各科室幹部以茶會的方式向他道賀，恭喜他順利達成人生重要的里程碑，期許未來持續發揮專業所長，繼續為鄉親貢獻心力。

林俊在和與會人員分享心路歷程時提到，他記得進入警大那一年正是發生台中市衛爾康餐廳大火之時，當時狠奪64條人命，令他感到相當痛心；而畢業那一年又發生921大地震，更造成2415人喪生，震撼全台，讓念了許多年防災學問的他也不禁深感水火無情，人類在災害前面是多麼渺小與不堪一擊。

不過林俊自己仍深信知識就是力量，專業增益助人能力，在2002年毅然而然考取警大消防科學研究所，2004年更考取象徵消防人員最高標竿的消防設備師證照。有了這些知識之後，開始思考如何將知識轉變力量，於是自己將防災知識透過各種有趣的方式傳遞給社區民眾，目的在於增添社區民眾對於災害的敏感度與主動的防災能力，如此才能防微杜漸。

林俊也表示，除了防災外，更要求自己強化減災離災能力養成，因此在2017年報考國立台北科技大學防災研究所博士班，期間歷經100多趟的往來台-金兩地的飛行、2000多個博士生的日子，終於含淚採收，獲得防災博士學位。

林俊感動地說道，這幾年的過程真的非常的艱辛，在無法兼顧工作、家庭和課業下，好幾度萌生放棄的念頭，幸獲各級長官的支持和鼓勵，又得到老婆鼎力的支持，才能讓他放心圓夢；今年家中剛好有3位畢業生，除了自己、大女兒學士班畢業、小女兒即將於9月成為大學新鮮人，藉由彼此共勉，除了在自己專業領域上追求學問之外，最終能為自己的家鄉貢獻微薄之力。

局長呂英華表示，從林俊取得博士學位的歷程，彷彿看到自己年輕時的身影，也勾起了他自己20年前考取政大博士班，花費10年才取得博士學位的艱辛歷程。

呂英華並指出，在防災工作日趨專業化時代，勉勵所有同仁強化自身本職學能，將防災知識透過各種方式傳遞給社區民眾，增添社區民眾對於災害的敏感度與主動的防災能力，林俊好學不倦的精神與奮發向上的毅力，也希望能感染及激勵所有同仁，一起為家鄉貢獻心力，守護家園的安全。