台股近關情怯 中小型股成盤面焦點 長期可布局4類股

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投組表現：

律勝（3354）表現最佳：受惠於摺疊手機出貨增溫，柔性彎折面板材料展望持續看好。

泰谷（3339）表現最差：股價創高後震盪結構穩定，後勢看好。

盤勢預測：

大盤震盪，終場上漲1點，收在17,875點，成交量2,651億元；類股方面，橡膠類股表現最佳，漲幅1.62％，電零組類股表現最差，跌幅1.2％，權值股方面，台積電下跌1元，跌幅0.16％，收在627元。聯發科上漲25元，漲幅2.74％，收在936元。

展望後市，美股仍延續多頭結構未有改變，美股四大指數再創高，市場持續評估企業財報，今日可關注焦點特斯拉財報表現，那會是新能源車類股的指標。台股面臨前高壓力，且距離封關就剩不到十個交易日，量能不足的話容易創高之後拉回，操作應以急漲不追，拉回低接的操作方式；長期來看台股終將會回歸2024經濟基本面的正向發展，但短線上操作難度持續增加。選股上，昨天提到的遊戲類股今已全面大漲，接下來可關注2月２日蘋果發佈的VISION PRO帶動的光學股，長線佈局中可選擇報價止跌回升的面板族群，及今年成長性依然看好的軸承、IP相關類股、IC設計類股，都是投資人可以操作的標的。

投組表現：

慕康生醫（5398）表現最佳，24日股價下跌0.25％，股價在19元附近有較支撐，後市仍有上漲空間。

豪勉（6218）表現最差，24日股價下跌0.98％，月線、季線即將產生金叉，成交量萎縮，反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤開高走低，終場上漲1.24點，漲幅0.01％，收在17,875.83點，成交量2,651.55億元。

類股方面，橡膠表現最佳，漲幅1.55％，居家生活表現最差，跌幅1.22％，權值股台積電下跌1元，跌幅0.16％，收在627元。聯發科上漲25元，漲幅2.74％，收在936元。

展望後市，台股大盤連漲五天，最高來到17,944點，離前高只有一步之遙，在18,000點整數關卡前留下上影線，短線將進入橫盤整理。選股方面，中小型股小鬼當家，面板業的熒茂、洋華、一詮、富晶通可特別關注。

投組表現：

律勝（3354）表現最佳，受到摺疊手機出貨增加，股價持續創高

泰谷（3339）表現最差，面板需求暢旺，帶動需求增加。

盤勢預測：

台股受到台積電穩盤下，早盤越過17,900點，接近前高只剩一步之遙，但是指數攻敗垂成，尚需要權值股的帶動，加上三月降息仍不可行，但是寬鬆資金動能依然持續在市場流動，半導體市場仍是主流，未來過高須注意拉回的幅度。

投組表現：

安可（3615）表現最佳，受惠光電族群買氣，出量續創波段新高

安鈦克（3339）表現最差，受伺服器族群回跌影響，漲多陷入震盪

盤勢預測：

周三台股衝高量縮震盪，如同昨日提醒，逼近萬八大關容易引發獲利賣壓，盤中一度翻黑下跌，量能更萎縮至2651.55億元，顯示外資買盤也開始縮手觀望，封關到數剩下8個交易日，市場選擇短打為操作的主旋律。

周三台股族群缺乏主流領漲，較為整齊的族群在遊戲股，受惠遊戲展與第三方支付題材，盤中智冠、華義與歐買尬亮燈漲停。近期面板族群漲勢加速擴散，周三相關設備股如志聖、晶彩科漲停，易發創下波段新高，傳聞面板廠加速採購相關設備切入封裝市場。而壓盤重心則集中在漲多AI伺服器與矽智財，紛紛從高檔拉回，也是導致周三台股量縮的主因之一。

周四台股反應美股財報，特斯拉財報好壞，決定近期台股電動車族群強弱。隨著法人觀望心態濃厚，資金重新轉向中小型股與低價股，題材可留意遊戲展與第三方支付題材，生技、綠能與基礎建設等內需題材，以及漲多回檔的AI股反彈力道。