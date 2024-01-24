《台灣鯨》三大亮點海選開跑

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有創意、敢秀的年輕人魚躍龍門的大好機會來了！《台灣鯨》品牌創意新秀海選活動即將2月15日上路評選，歡迎有行銷、設計和歌唱才藝的大學生和29歲以下社會青年，組隊一展長才，替自已贏得職場的第一桶金和亮麗身份。

台科大酷點校園和必紅國際聯合主辦的《台灣鯨》創意新秀海選的三大亮點是，一、得獎團隊獲得比賽獎金，優先就業免試用和協同創業育成輔導；二、從所参賽者中單獨挑選50位品牌設計師、創意行銷師和歌唱演藝的明日之星；三、對全部得獎者給予優先就業、協同業務或創業牽成獎助。

《台灣鯨》新秀海選比賽總獎金120萬元，比賽分為行銷設計組和歌唱組。行銷設計類分大學組和社青組，歌唱類則大學在學青年皆可參加。酷點校園是台科大校辦企業，旨在協助大學師生進行創意商品化和市場化。必紅國際專長在遴選潛力歌手，進行才藝培育和職場對接。

中華青年創業家發展交流協會參與此次協辦，著眼於替此次活動注入青年創業的活水，讓有成功經驗的青年創業家做為得獎者的師傅，師徒共學，相互牽成，一起迎接新世紀的創業挑戰和契機。

這項比賽的另一創意是，行銷設計類的獎項評選不採冠亞軍制，而採特等獎和金質獎兩類，視參賽作品表現各挑選約十隊，分別給予5萬和3萬獎金。再從全部参賽者中個別挑選50位有品牌設計和行銷創意才華者，單獨頒授「明日之星」的榮耀證書和重點培訓。歌唱類比賽則挑選冠亞季軍外，並增設特別獎，頒授獎金，並給予以「明日之星」的演藝職業訓練獎勵鯨。

《台灣鯨》創意新秀海選活動已開跑，並開放先做參賽意願登記，對其參賽得獎者另加5%的額外獎勵，歡迎大學師生和社會新鮮人踴躍參加這項可以為自己一舉贏得獎金、培育、就業優先和創業牽成等四大榮耀。

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