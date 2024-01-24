王韋閔｜重電族群到底漲什麼？原來是這數字洩玄機

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重電族群以華城（1519）股價過高為首，其他士電（1503）及中興電（1513）則高檔盤旋，從去年開始台電強韌電網計畫啟動後，相關族群博得商機，今年台電預算更再加碼，從去年的852億拉高到今年的1,309億元，這其中有大玄機。

首先是能源設施建置的加速，台灣政府先前的政策目標是2025年時再生能源發電占比達20％，其中太陽能至2023年10月累計裝置容量為11.7GW，2025年目標是20GW，假設2023年底完成12GW，那表示2024~2025年一年要建置4GW，是過去的兩倍。

再來離岸風電的部分，目標2025年累計裝置5.6GW，而到去年10月為止，台灣的離岸風電裝置容量僅有1.7GW，這甚至不到2025目標的三分之一，2024~2025年一年要建置將近2GW，比過去幾年加起來都還要多。

從上面我們可以知道目前進度連短期目標皆未達標，未來的目標也更遠大，但同時這也透露出，未來政府若要達成目標，必會傾力投注發展相關產業，尤其總統選舉順利落幕後，很多被延宕的案場應能順利重啟或加快進行，台電也勢必會開出更多的標案。

無獨有偶，我們長年虧損的台電也傳出終於要調漲電價，不排除企業自建綠電需求因此上升，也恰好要跟上國際ESG趨勢，這些都是重電族群長期利多。

※本資料由金玉峰證券分析師王韋閔提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。