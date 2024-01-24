農曆春節將至 頭份市公所公布垃圾清運時間

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農曆春節將至，除舊布新迎新年，頭份市公所提醒春節期間家戶垃圾清運時間，大年初一到初四（2月10日到13日）垃圾停收。

巨大垃圾、廢家俱等依預約登記時間至2月5日為止，請鄉親依市公所訂定時間，向清潔隊辦理預約登記清運，春節假期期間將停止收運。

頭份市長羅雪珠表示，春節期間垃圾清運時間表也將透過宣傳單發放，請鄉親配合公所清運時間清除家中垃圾，並做好垃圾分類及資源回收，勿於春節期間停收時間，任意將垃圾堆棄戶外，造成環境髒亂，大家共下來維護農曆新年居家生活環境的乾淨整潔。