大陸證監會：沒合理回報就不是合格上市公司

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大陸證監會副主席王建軍表示，上市公司的品質突出體現在給投資者的回報上。上市公司要牢固樹立回報股東意識，沒有合理的回報就不是合格的上市公司。投資者買股票是要回報的，股市的長期回報要能高於存款、債券的收益，才是更加可持續的。

近年大陸經濟面臨下行壓力，陸港股市近日更接連破底大跌，滬指跌破2,800點、港股則跌破15,000點，衝擊民眾對經濟與市場的信心。23日傳出大陸政府即將推出規模高達人民幣（下同）2兆元的股市平準基金，以救市穩市的重大利多帶動下，陸港股市延續上日收盤漲勢，24日開盤上漲，陸股開盤上漲0.4％，對市場變動更為敏感的港股更大漲逾1.6％。

此外，大陸官方自24日起接連三天密集安排四場與經濟、金融工作相關的記者會，其中兩場並由部長級官員出席，頗有信心喊話的態勢。

香港信報24日報導，王建軍接受陸媒採訪被問及近期股市出現波動時表示，堅持以投資者為本，本立而道生。保護好投資者，切實增強投資者的獲得感。他強調，市場一定會走出短期的困擾，回歸到穩定健康發展的道路上來；並堅定相信中國經濟的前景是光明的，股市的前景是光明的。

王建軍表示，投資者對於資本市場重融資、輕投資的爭論較多。他指出，資本市場震盪走弱、波動加大，不少投資者深感憂慮，提出意見建議，當局會認真傾聽。只有投資者有實實在在的獲得感，資本市場平穩健康發展才能有牢固的根基，從而真正實現穩市場、穩信心。

他表示，大陸證監會將進一步完善上市公司品質評價標準，突出回報要求，大力推進上市公司通過回購註銷、加大分紅等方式，更好回報投資者。支持上市公司注入優質資產、市場化併購重組，激發經營活力。鞏固深化常態化退市機制，對重大違法和沒有投資價值的公司應退盡退，加速優勝劣汰。