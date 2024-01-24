新制勞退金分紅3.2萬！1動作退休金多1倍 選對時間還領更多

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【旺得富理財網 黃順德】新制勞退基金截至去（2023）年11月底，海賺3,999.5億元，收益率達10.58％，勞工今（2024）年3月分紅有望再創高，若以1,251萬個有效帳戶計算，平均每個勞工可分紅近3.2萬元。

只要年滿60歲後，無論在職與否，任何時間點，都可以請領新制勞工退休金，有無勞退自提6％，退休金最多差一倍；勞退分紅之後，再加上6％本金，你知道退休可以領多少？適用勞退新制的勞工該怎麼計算退休後的每月退休金？該如何線上試算？如何查詢自己的退休金專戶呢？請領前先試算，選對時間可以領更多。

新制勞退金是領取「勞工個人退休金專戶的本金」及「累積收益」金額，除了歷年已分配到專戶的收益外，還有當年度至申請當月止「尚未分配期間的收益」，「尚未分配期間的收益」是以申請當月基金運用局公告最近月份的收益率（可能為正值或為負值），計算至申請當月止。

例如，在當年度五月申請新制勞工退休金，申請時勞工個人專戶累積收益已分配至前一年度，尚有當年度一月至五月，共五個月收益尚未分配。勞保局會依勞動基金運用局五月公告（截至三月底的新制勞工退休基金收益率）去計算這五個月的收益。

新制的公式為提繳工資X6％X12（月）X提繳年資+投資累積收益，新制退休金一律滿60歲才可請領，且申請一經核付就不能變更，務必要先試算；在上列試算舉例中並未將「投資效益」列入計算，是因為政府每年的投資效益會隨著市場變動，但是不用擔心，政府保證報酬率不會低於兩年期定存利率的報酬。

值得一提的是，尚未分配的收益可能是正值或負值，會影響核發金額，因此請領前先試算，有具體的試算後金額供參考，可更了解累積收益情形，利於評估是否提出申請。查詢最近月份收益率可詳閱該網址 https://www.bli.gov.tw/0105261.html/tmp/php4RzlLO

試算新制6％退休金有四大管道，包括一、行動電話認證方式（超詳細教學：https://lihi1.com/cVOub）；二、使用自然人憑證；三、健保卡卡號+設籍戶口名簿戶號，點擊連結（https://mes.bli.gov.tw/me/#/na/login）進入勞保局e化服務系統，進行試算；四、攜帶身分證明文件，親至勞保局各地辦事處臨櫃辦理試算。