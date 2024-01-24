《傳產》科達董座賴建程：首購需求強 今年房市量增價微揚

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【時報記者郭鴻慧台北報導】4年來科達建築推案規模已達百億元，今(24)日攜手日商台灣松下營造舉辦「科達琢真文化」簽約記者會。董事長賴建程表示，房市所有干擾訊息都在去年度出來，看好今年房市無論是預售市場或是中古屋市場，量能都會增加，至於房價，反應營造成本增加，應該會是微揚的局面。

政府推出新青安貸款優惠政策後，賴建程說，去年8月起就看到一波年輕購屋者，今年首購場需求仍強，預期小宅、總價低的個案，仍將會是主流，自已對自住、首購市場看法仍樂觀以待。

科達建築近年積極進軍危老重建市場，總銷16億元的「科達琢真文化」預計將會在本週末正式公開，賴建程直言，直自許是幫年輕人打工的建商，這個案子屬於板橋蛋黃區之一的江翠，最低總單價1388萬、85萬/坪起，希望讓年輕人住得起。

「壓力很大」!賴建程說，「科達琢真文化」是板橋第一個總統大選後的新推案，很多建商都在觀察此案的銷售情況，由於規劃的是小坪數、低總價，自已有一定的熱銷信心！未來精華區房價還有機會持續走揚，相信買到我們房子的年輕首購，都有機會賺到增值空間。

賴建程說，去年房市有干擾訊息，包括「囤房稅」、《平均地權條例》修正草案及總統大選等等，今年升息趨緩，加上選戰已結束，又有「新青安貸」的加持，預期今年的329~520期間將會看到多數建商的推案。