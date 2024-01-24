《觀光股》王品Q1徵才400人 2月加薪搶年後轉職潮

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團王品(2727)在龍年春節前加速展店，2024年1月已新展4家門市。由於展店帶動人力需求旺盛，王品首季釋出400名職缺，主要鎖定鍋物、中餐品牌的儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，並將於2月再次啟動加薪計畫，搶攻年後轉職潮。

據人力求職網最新調查顯示，高達95％上班族想在龍年農曆年後換工作，比例創15年來新高，其中近75％已開始找工作。王品集團位居「夢幻跳槽企業」傳產業第7名，排名較去年提升2名，並蟬聯餐飲人最想跳槽的企業冠軍。

王品集團在春節前加速展店，1月已接連開出「青花驕」新莊中原店、「陶板屋」斗六民生南店、「聚 日式鍋物」大里大買家店、「石二鍋」北港家樂福店等4家門市，最新中餐品牌「朝粥幫」也即將開幕試營運。

位處新莊副都心的「青花驕」新莊中原店為品牌第10家店，162坪空間設有158席座位及3間獨立包廂，並將生啤酒吧台升級為更顯質感的大理石紋，看好鄰近住宅區和辦公大樓擁有穩定客流量，極具消費潛力。「聚 日式鍋物」大里大買家店則進駐商場搶攻家庭客群。

由於展店帶動人力需求暢旺，王品首季釋出400名職缺，以鍋物、中餐為主，鎖定儲備店長、主廚及內外場儲備幹部。以鍋物品牌為例，儲備幹部若通過考核晉升為店長、主廚，有機會挑戰1年加薪1萬，平均月薪上看9萬。

王品集團去年已啟動4波調薪計畫，調升鐵板燒、鍋物、中餐等逾半數品牌起薪，以鐵板燒品牌招募起薪累計調漲近12％最高。集團2月將再次啟動調薪計畫，平價火鍋「石二鍋」及「12MINI」正職起薪含全勤調升為3萬4400元起、調漲4％，較市場平均起薪多15％。

同時，王品集團提供月月晉升調薪機制、每年3、9月可按績效決定調薪資格與幅度，去年共4400人次獲加薪機會，平均累計調幅約6.4％。門市同仁還能申請技能津貼為自己加薪，去年有店長透過多種薪資調升機制，入職半年多便成功加薪1萬多元，最高調幅達33％。