拜登名字未出現在初選選票 以政治實力贏得新罕布什爾州

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國總統拜登在新罕布什爾州民主黨首場初選，贏得一次不尋常的勝利。因為拜登的名字並未出現在選票上，此次的勝利，是他政治實力的重要展示。不過，《美聯社》也指出，這場初選也因川普贏得2場共和黨初選而黯然失色。

據《路透》報導，23日在新罕布什爾州舉行的民主黨初選，只有眾議員菲利普斯（Dean Phillips）和自助作家威廉森（Marianne Williamson）的名字出現在選票上。《美聯社》指出，拜登輕鬆擊敗了這2位希望渺茫的挑戰者。

民主黨首場初選向來在新罕布什爾州舉行，但今年民主黨全國委員會決定把首場初選，改在南卡羅來納州舉行，希望以此鼓勵當地非裔選民出來投票。然而，新罕布什爾州仍堅持舉行民主黨首場初選，違反民主黨全國委員會的規定。

由於拜登篤定會成為民主黨總統候選人，因此也就決定不參加新罕布什爾州初選的候選人投票，因此他的名字並未出現在選票上。儘管如此，當地的拜登支持者仍呼籲民眾把拜登的名字寫在選票上。

根據愛迪生研究公司的預測，在40％已計算的「寫入候選人姓名」（write-in）的選票中，拜登取得壓倒性的68％支持票，菲利普斯的得票率僅約20％。

拜登隨後發表聲明說，「我要感謝今晚在新罕布什爾州的選票上寫下我名字的所有人。這對我們民主進程的承諾，是一個歷史性的表現。」

民主黨州代表威橫姆（Matt Wilhelm）表示，這次填名運動「當然是非常規的」，但很有效。他說，「我們共同發出一個明確的訊息，即我們將為我們的民主而戰，我們將為我們的基本自由而戰，我們將為拜登在11月的連任而戰。」