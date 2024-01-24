恐春節罷工 機師工會、長榮航今勞資協商

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桃園市機師職業工會取得罷工權，並不排除最快在春節罷工，24日下午工會與長榮航空進行勞資協商。工會理事長李信燕在協商前受訪說，過去和公司已經溝通1年時間，但沒有有效回覆，希望在協商時，能和主管機關及長榮航空做出有效溝通。

機師工會對長榮航空提出訴求，包含提高飛行員結構薪資2成、調漲外站津貼6美元／小時、停止聘用外籍正駕駛，去年12月22日發起罷工投票，並通過投票決定罷工。

李信燕表示，在台灣要發動合法罷工真的相當不容易，從工會去年提出勞資爭議調解不成立。已經跟公司溝通1年時間，但公司回覆都是攜回研議、後續評估，看不到實質對等的對案。她說，發起罷工投票，就是告訴大家，工會進入罷工程序的過程，從投票一直到1月22日，有一個月時間，將大家罷工，已經達到預告的目的。

李信燕說，有看到長榮航空在新聞稿的說明，但她說，薪資結構上，飛行員底薪只有全薪的22％，所謂6個月年終獎金只有比1個月多一點點，並不如大家想像拿很多年終獎金，也不是長榮海運被錢砸醒的狀態。李信燕薪資加薪幅度，對比一般職種加薪10％到12％，但飛行員僅加薪4％、5％，她質疑，難道飛行員只工作半年嗎？難道貢獻度不如其他職種嗎？這是飛行員無法理解的。

李信燕表示，過去與長榮航空協商過程中，公司以新機構建、固定成本、戰爭，甚至包含火山、地震等不可預期災害風險，需要將風險轉嫁到員工身上。她說，疫情前到現在票價高漲，各個航線是疫情前的1.5到2倍。李信燕質疑，航空公司作業成本有這麼高嗎？油價波動也是非常有限，人力成本增加也非常微薄，多出來的錢去哪裡？是不是都在長榮航空口袋？

李信燕說，民眾用這麼高的金額購買機票，有得到等值的服務品質嗎？反質疑因為人力不足行李沒有上飛機而延誤、客艙服務每況愈下。正副駕駛年資不到5年高達7成。呼籲長榮航空應正視如何把人留在公司。

她提到，與長榮航空正式協商，勞資爭議部分對談，工會訴求還是針對薪資、外籍機師聘僱問題繼續討論，希望能有實質進展。