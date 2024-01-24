航運公司紛避開紅海 汽車供應鏈問題雪上加霜

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【時報編譯張朝欽】航運公司高層提出警告，由於紅海安全問題，汽車運輸被迫改道，已經面臨供應鏈問題的汽車製造商，將進一步受到更多干擾。

運輸公司Wallenius Wilhelmsen的老闆Lasse Kristoffersen，以及Gram Car貨運的執行長Georg Whist對英國《金融時報》發表了上述看法。而在此之前，由於紅海的持續攻擊，日本兩家航運公司日本郵船(NYK Line)和川崎汽船公司(K Line)在上周都宣布暫停蘇伊士航線。

這些船公司的決定，也意指著大型汽車貨運公司都將航線轉移到較遠的南非好望角，這樣的轉變，將讓上海到北歐的4周正常運輸時間多增加7到10天。原本已經吃緊的該航線運輸能量，將進一步受到壓迫。

一種特殊的、可以運送數千輛汽車的運輸船，主要將日本、中國和南韓製造的車子運往歐洲。根據Clarksons公司的資料，長途海運汽車運輸量在2023年增加了17%，主要是由於來自中國的出口大幅增加。

Kristoffersen的公司運營著128艘汽車運輸船，他說，即使在改道之前，全球766艘船隊的運輸能量已經「完售」。這表示所有可用的運輸能量都已經耗盡，在紅海危機之前，就已經對汽車業造成威脅。而最近的危機只是加劇此一情形的惡化。

額外的運輸時間將讓汽車業加倍頭痛，公司能夠運輸的車輛更少，此將加劇產能不足的市場缺車問題。

Whist的公司擁有18艘汽車運輸船，他說，穿越好望角將讓船隊的運輸能力減少5%至6%。他補充說，甚至在改道之前，汽車製造商就已經採取變通方式來運輸車輛，例如將它們放入一般貨櫃船中，或是將車輛放在專為運輸散貨大宗商品的船隻中。

在紅海平靜之前，汽車運輸公司幾乎不可能立即恢復傳統的紅海路線。Kristoffersen拒絕了以海軍護航保護的方式穿越危險區域。但是法國貨櫃航運公司達飛海運(CMA CGM)就是採取這種作法。

根據Clarksons的資料，海運營運商已經對船製造商提出了185艘船的新訂單，但預計今年的交付量只會讓船公司運輸能量增加約7%。

Whist說，在過去一年，汽車製造商在主要市場累積了一些庫存。他預計，隨著來自亞洲的新車交付量減少，這些公司的庫存會下降；一些公司會動用庫存，以滿足客戶需求。