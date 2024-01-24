《半導體》外資保守看創意 2024營收恐遜預期

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【時報記者王逸芯台北報導】美系外資針對創意(3443)出具最新研究報告，直言創意2024年營收僅成長6%，恐遠低於市場預期，預期汽車ASIC將成為下一個關鍵成長動力，但進展相較同業慢，故現階段維持創意減碼評等、目標價1300元。

美系外資表示，目前預計創意2024年量產營收僅會與去年持平，原因是主要客戶(SK海力士、盛科)訂單減少，且來自微軟的AI訂單成長放緩。根據調查顯示，受到gen-1功耗問題影響，微軟一直在削減Maia的訂單。NRE(委託設計)部分，預計創意2024年NRE將成長26%，主要是因來自多個5奈米流片以及新3奈米專案(RISC-V CPU)的貢獻。總體而言，預測創意2024年營收僅成長6%，恐遠低於市場預期。現階段維持創意減碼評等、目標價1300元，並將創意的2024/2025年每股收益預期下調11%、6%。

美系外資進一步表示，有鑑於Meta尚未決定繼續，故創意目前來自Meta ARM CPU專案仍有機會，但結果尚未確定。另外，其他設計服務供應商(Capgemini、Tessolve等)也在競標過程中。

以創意中長期來看，美系外資表示，預期汽車ASIC將成為下一個關鍵成長動力， 但與同業世芯-KY(3661)、Socionext相比，創意的進展似乎較慢，故預期創意2024年的展望恐略低於預期，但仍看好創意贏得Meta CPU專案將在短期內支撐股價。