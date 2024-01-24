周潤發最愛龍蝦麵在此！大直最讚景觀餐廳INGES Bar ＆ Grill新菜開箱

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食代的單程車在記憶裡回頭了！台北萬豪酒店為讓館內被網讚「大直最優景觀餐廳」的〈INGE'S Bar ＆ Grill〉餐廳，提供更多燒烤與煙燻美食以外更多選擇，並讓台北西華飯店〈TOSCANA〉餐廳常客、熟客重溫舊夢，西餐總主廚Kevin徐橙壕設計推出全新菜單，菜單內的〈恰恰沙拉〉、〈焗烤起司洋蔥湯〉、〈利佛尼斯龍蝦海鮮湯〉、〈波士頓龍蝦手工細扁麵 〉，以及24盎司〈巴洛洛酒桶木煙燻美國頂級帶骨肋眼〉和30盎司的〈美國頂級丁骨牛排〉，都是昔日〈TOSCANA〉的人氣經典菜式。換言之，如今前往〈INGE'S Bar ＆ Grill〉用餐，不僅可以無敵美景佐餐，更能兼饗二餐廳的美食，不亦樂乎！

台北西華飯店是台北萬豪酒店同屬華岡企業投資經營的飯店，並與台北君悅酒店（前台北凱悅大飯店）和台北麗晶酒店（晶華酒店）「同梯」。為了改建，台北西華飯店2022年2月15日熄燈，館內餐廳〈TOSCANA〉、〈怡園〉中餐廳自此與立足市場32年的飯店一起走入歷史。

談到西華〈TOSCANA〉餐廳，多數媒體只知其為「台灣首家推出乾式熟成牛排」的餐廳，殊不知，〈TOSCANA〉的「豐功偉業」又豈是一塊牛排能表。

西華〈TOSCANA〉是五星級觀光飯店第一家Casual Fine義大利餐廳，也是全台第一家有溫室花園的義大利餐廳。同時，它也是全台第一家邀請到「聖堂教父」級法菜天廚艾倫．杜卡斯（Alain Ducasse）來台客座的餐廳，同時也是首家請到義大利米其林3星餐廳〈維托里奧Da Vittorio〉主廚安利可喜瑞亞（Enrico Cerea）客座炫技的餐廳。此外，〈TOSCANA〉也是請到最多美國一線牛排館名廚來口客座並進行廚藝交流的餐廳。

每一位來台客座的國際頂尖名廚，都是西華飯店廚藝團隊的「導師」與「教練」，〈TOSCANA〉也因累積了無數名廚名菜的食譜，加上廚藝團隊自我要求持續精進、日起有功，〈TOSCANA〉人氣招牌菜式亦持續累積，並因此為餐廳成功培養出「鐵粉」與常客。

例如此次在台北萬豪〈INGE'S Bar ＆ Gril〉經典重現的〈波士頓龍蝦手工細扁麵〉，就是知名港星周潤發來台必嘗美食。這道Pasta堅持由主廚團隊每日手工製作細扁麵，特選非籠飼雞蛋，加入賦予麵體Q彈口感的杜蘭小麥粉與增加延展性的義大利00麵粉製成，需真空冷藏醒麵24小時，才可使烹調時吸附飽滿醬汁，並成就久煮不軟爛的手工麵口感。 醬汁以龍蝦高湯與海鮮高湯以2：1比例熬煮成基底，以蒜蓉、辣椒爆香，放入去殼龍蝦肉以高溫煸出蝦紅素，增添醬汁色澤與香氣，再加入白酒、番茄、甜羅勒與蝦膏等燴煮成濃郁醬汁。手工麵自冷藏取出煮熟，與醬汁一同燴煮，加入半熟龍蝦肉以鍋中餘溫溫熟，使龍蝦肉達到恰到好處的彈牙口感。

24盎司〈巴洛洛酒桶木煙燻美國頂級帶骨肋眼〉、30盎司〈美國頂級丁骨牛排〉，以及24盎司〈28天乾式熟成美國舊金山弗蘭納里帶骨肋眼〉的烤製工序與製程，都是按歷來客座〈TOSCANA〉的美國頂級牛排名廚傳授製程與配方烤製。

台北萬豪西餐總主廚Kevin徐橙壕說來算是「老西華」了，他2000年進入西華飯店〈TOSCANA〉，在餐廳一待就15年，從副領班做起一路升上主廚，餐廳主攻牛排後，歷次請來牛排名廚客座，「小徐師傅」堪稱「無役不與」，學到許多熟成與烤製牛排的知識。受惠飯店刻意栽培，徐橙壕曾赴香港和義大利頂級餐廳交流學習。離開西華，徐橙壕曾至來自日本米其林二星〈壽司芳Sushiyoshi〉台北店擔任行政研發主廚，2023年重老東家母集團，出任台北萬豪西餐總主廚。此次他為〈INGE'S Bar ＆ Gril〉設計菜單，重現經典，帶有「傳承」意涵。

〈TOSCANA〉餐廳有特色，〈INGE'S Bar ＆ Gril〉也有其「傲世」的優勢，坐擁位在台北萬豪酒店20樓的地利，餐廳有270度無敵景觀視野，可由遠到近將從台北101、松山機場飛機起降，至基隆河畔景色一覽無遺，所以連續四年入列世界級餐飲評鑑《50 Best Discovery》推薦。如今食家饕客可在此重回「舊食光」享受〈TOSCANA〉經典菜品，並以美景佐餐，實為一大樂事。

台北萬豪〈INGE'S Bar ＆ Grill〉的餐後甜點，是以甜點車推至客人桌邊讓客人選擇，本季車內有〈提拉米蘇〉、〈檸檬塔〉、〈巧克力慕斯〉，以及威士忌酒糖、焦糖、柑橘等三款風味巧克力。圖／姚舜

台北萬豪〈INGE'S Bar ＆ Grill〉餐廳廚房除有「Montague Grill超級烤箱」，並有全台數大的方百萬級夢幻「Grillworks炭火烤爐」。圖／姚舜

台北萬豪酒店〈INGE'S Bar ＆ Grill〉景觀餐廳，除可飽覽正對面台北101大樓、基隆河河濱公園與松山機場飛機起降，天氣好的傍晚更可欣賞美麗夕陽。圖／姚舜

台北萬豪酒店〈INGE'S Bar ＆ Grill〉餐廳推出新菜，西餐總主廚徐橙壕(Kevin Hsu)將過去西華飯店〈TOSCANA〉熱賣招牌菜復刻、經典重現。圖／姚舜