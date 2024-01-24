《生醫股》晉弘授權波士頓科學全球銷售新型拋棄式膀胱鏡

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【時報記者郭鴻慧台北報導】晉弘(6796)通過美國食品藥品監督管理局(FDA)510(k)審查的拋棄式膀胱鏡產品授權全球知名醫材大廠波士頓科學Boston Scientific以商品名稱VersaVue進行全球獨家銷售。

總部位於美國麻州的波士頓科學Boston Scientific為全球先進醫療器材領導廠商，據點分布全球，致力於提供創新的醫療解決方案，改善全球病患的健康品質。

拋棄式膀胱鏡使用於患者下泌尿道部位的內視鏡檢查或輔助治療，可拍攝下泌尿道的組織結構，並提供即時高畫質的影像供醫療人員對於組織的損傷或病變情形進行評估，相較可重複使用的膀胱鏡需經過消毒過程，拋棄式膀胱鏡從無菌包裝拆開直接使用，消除了因消毒不完全而造成的交叉感染風險。

晉弘以自主開發創新醫療器材見長，掌握拋棄式內視鏡的微型鏡頭影像感測模組和封裝的關鍵技術，此次能夠獲得國際大廠青睞，由知名品牌大廠波士頓科學Boston Scientific透過其豐沛的銷售通路進行推廣，再次展現MIT厚實的開發製造能力。晉弘董事長鄭竹明表示這次與波士頓科學Boston Scientific合作，學習到國際大廠在作業流程的嚴謹和品質管理的要求，晉弘的經驗值也因此大幅提升，相當受益良多。

民眾對於感染防控的意識與日俱增，對拋棄式產品的接受度亦日益提高，加上微創手術的廣泛應用，拋棄式內視鏡產品有望成為未來的主流產品。