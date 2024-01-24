陸股疲弱 基金經理人掀道歉潮：認知不夠，不怨國家政府

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近年陸股表現疲弱，慘套無數股民。但23日在大陸政府救市傳聞下，A股觸底反彈，香港恒生指數也在跌破15,000點後回升，但市況仍不明朗。因正逢大陸各基金機構披露2023年第四季報之際，不少明星基金經理人因業績不佳在季報中公開道歉，掀起集體道歉潮。

香港經濟日報24日報導，近日大陸頂級宏觀對沖基金「半夏投資」的創辦人、明星基金經理李蓓在其官方平台上公開道歉，表示自己犯了「速勝論」的錯誤，對大陸經濟與市場的快速復甦做出錯誤押注。

她表示，自己麾下的半夏基金今年表現優於中國股市，但仍較去年年中的峰值最多回檔25％，這是她職業生涯中最大的一次回檔。

報導稱，房市危機、整體經濟通縮的壓力抑制了大陸的經濟發展，滬深300指數在今年1月22日觸及5年來新低，這與去年年初的市場預期形成極大的落差。2023年年初，當時大陸準備擺脫疫情重新開放時，許多人押注整個金融市場會有大幅上漲。

2023年的第四季度，李蓓買入10％地產股和建材股，認為大陸政府一系列措施將遏制房市危機，但房地產政策無論是實際執行力度還是速度都明顯低於預期。

「我只怪自己之前的認知還不夠，不打算抱怨國家責怪政府，也不會因此懷疑國運。」李蓓表示依然看好大陸經濟的未來表現，「我依然相信20年一遇的牛市仍會到來，並不會太遠，但之前可能需要多等待若幹個月或幾個季度的底部震盪分化。」

李蓓指出，雖然她在過去三個季度做多大陸市場而虧錢，雖然她已做出戰術性的減持，但她只怪自己認知不夠，她強調中短周期節奏和長期的前途不是一回事，「在歷史的當期、當時的人們、當時的市場，其實常常會誤判國運。」

截至1月17日，2024年以來有225檔公募基金產品發生基金經理人變更，甚至傳來不少業績不佳的經理人被要求轉調，「回爐重造」做基礎研究員的消息。

李蓓並非首位公開道歉的「明星基金經理人」，由於2023年A股市場慘淡，各個基金經理人集體在披露的四季報中向投資者道歉，承認自己在投資上的誤判。譬如，新華行業靈活配置混合基金經理趙強表示，2023年業績較差，排名落後，整體不理想，對給投資者造成的損失深感歉意。

建信中小盤先鋒股票基金經理周智碩表示，既辜負了持有人的信任，也給持有人帶來了損失，在此作為基金經理，誠懇地對持有人表示歉意。嘉實核心藍籌混合基金經理肖覓表示，2023年我們在快遞行業的競爭格局判斷、房地產政策和需求的互動兩個方面的判斷上都有明顯失分的地方⋯⋯創出了成立以來的最大回檔，在此向各位信任我們的持有人表示抱歉。

然而，對於基金經理人的道歉，大陸股民和基民並不買帳，不少網友在相關新聞下表態，稱自己虧損過大，道歉已經於事無補。