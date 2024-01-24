宏碁擴顯卡布局 首款Nitro Radeon RX 7600 XT OC顯卡亮相

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宏碁持續擴大布局顯卡市場，旗下採用AMD（超微）平台的顯卡產品線再添新兵，加入Nitro產品線、引進AMD最新Radeon RX 7600 XT GPU，首款Acer Nitro Radeon RX 7600 XT OC顯卡並將於今晚（24日22：00）解禁後於全球同步發售。

全新Acer Nitro Radeon RX 7600 XT OC顯卡配置16GB GDDR6記憶體、具288 Gbps頻寬、以高達2,539MHz遊戲時脈和2,810MHz超頻時脈速度，釋放GPU最大效能。

新一代的AMD RDNA 3 架構，以先進強大的AI技術和光線追蹤加速器，享有流暢的畫面解析度和高刷新率體驗。借由加速渲染應用程式支援進行編輯及視覺化，及同時支援AMD編碼／解碼媒體引擎，可於播放或串流時提供廣廣的動態色彩範圍和強化畫面，並支援DirectX 12 Ultimate API，展現沉浸式且生動的視覺效果。

Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC採用直徑87mm的Nitro FrostBlade環形風扇，環形設計可增加風壓，提高風流有效發散GPU熱量，並降低運轉噪音，以保持卓越的性能。雙滾珠軸承系統較傳統油封軸承，使用壽命長並能承受高溫，其中的軸承潤滑油，減少風扇軸承的摩擦與磨損，並帶走摩擦產生的熱，延長風扇轉動的壽命，設置於上、下、背面的三大散熱通風口，讓散熱無阻礙，能有效冷卻裝置上的重要零件。

另其散熱器以精煉銅製底座加固，可有效吸收熱量並透過超純水無氧銅導熱管散熱，確保最佳效能。 PCB板上的電容器亦以耐用性為設計重點，壽命為一般電容器的2.5倍，並採用鋁製背板和金屬防彎條，同步支援設備的溫度控制而導熱墊片則可幫助電路組件高效導熱。

該顯卡尺寸為 268 x 111.2 x 40.1 毫米，採用 2.5 插槽，能滿足DIY玩家對空間運用的需求，更配備實用連接埠，包括一個 HDMI 2.1 和三個 DisplayPort 2.1 連接埠。使用者亦可透過最高解析度7,680 x 4,320及能支援 4 台顯示器同時運行的能力，於多個螢幕上享受享受多元遊戲體驗。

此款Nitro獨立顯卡可在原價屋與PChome購物、Momo購物商城及Acer Store商城(https：／／store.acer.com／zh-tw／nitro-rx7600xt-oc )購買，建議售價NT$10,990，皆享有Acer三年保固服務，同時為落實環境保護，宏碁產品皆為100％可回收材質包裝。