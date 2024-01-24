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台北田徑場重新對外開放 蔣萬安透露：小時曾在這比賽

  • 中時即時 丁上程
台北市長蔣萬安（左二）24日上午參與出席台北體育園區整體形象與台北田徑場改造案成果發布會，並視察場內各項設施。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）
台北市長蔣萬安（左二）24日上午參與出席台北體育園區整體形象與台北田徑場改造案成果發布會，並視察場內各項設施。（台北市政府提供／丁上程台北傳真）

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落成至今長達68年的台北田徑場，曾於2009年完成第一次重建。北市府體育局從去年5月起進行跑道翻新，並於場館導入各項科技新技術，並於24日晚間6時重新對外開放。台北市長蔣萬安出席活動時也透露，自己國小時就曾來到台北田徑場參加比賽，現在能看到田徑場將以全新面貌來展現在市民朋友眼前，真的非常高興。

台北田徑場為國內少數取得世界田徑總會認證的標準田徑跑道場地，也是我國足球國家隊主場，曾作為2009年台北聽障奧運會，及2017年台北世界大學運動會的主場館，後續也將作為2025年雙北世界壯年運動會主要賽事場地之一。

台北市長蔣萬安表示，北市規律運動人口約為37.4％，雖高於全國平均，但不以此自滿，更要設定階段性目標達到40％，故此次與中央合作，希望將台北田徑場打造為智慧場館的示範點，並於24日晚間6時起正式對外開放，盼藉此將運動風氣推廣到全市每個社區，讓更多市民都能養成規律運動習慣。

蔣萬安指出，此次田徑場改造增加許多新亮點，不僅擁有符合世界田徑總會認證的400公尺賽道，另外也全面加強夜間照明、提升數位化智慧藍牙推播即時資訊功能，使之成為國際級運動場館；蔣萬安更透露，自己就讀國小時就曾代表學校來到台北田徑場參加跳遠比賽，如今看到入口大廳陳列場館歷史沿革及傑出運動員等，也對過去曾踏上這座場館而深感光榮。

體育局長王泓翔表示，未來台北田徑場將持續舉辦如「113年全國大專校院田徑公開賽」、「113年全國中等學校運動會」及「2024台灣國際田徑公開賽」等國內外大型賽事，以優質場地提供選手們最好的發揮舞台，並將作為2025世壯運重要賽事場地之一，不僅讓世界看見台北，更要打造運動平權的全民運動城市。

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