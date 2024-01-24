台北田徑場重新對外開放 蔣萬安透露：小時曾在這比賽

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落成至今長達68年的台北田徑場，曾於2009年完成第一次重建。北市府體育局從去年5月起進行跑道翻新，並於場館導入各項科技新技術，並於24日晚間6時重新對外開放。台北市長蔣萬安出席活動時也透露，自己國小時就曾來到台北田徑場參加比賽，現在能看到田徑場將以全新面貌來展現在市民朋友眼前，真的非常高興。

台北田徑場為國內少數取得世界田徑總會認證的標準田徑跑道場地，也是我國足球國家隊主場，曾作為2009年台北聽障奧運會，及2017年台北世界大學運動會的主場館，後續也將作為2025年雙北世界壯年運動會主要賽事場地之一。

台北市長蔣萬安表示，北市規律運動人口約為37.4％，雖高於全國平均，但不以此自滿，更要設定階段性目標達到40％，故此次與中央合作，希望將台北田徑場打造為智慧場館的示範點，並於24日晚間6時起正式對外開放，盼藉此將運動風氣推廣到全市每個社區，讓更多市民都能養成規律運動習慣。

蔣萬安指出，此次田徑場改造增加許多新亮點，不僅擁有符合世界田徑總會認證的400公尺賽道，另外也全面加強夜間照明、提升數位化智慧藍牙推播即時資訊功能，使之成為國際級運動場館；蔣萬安更透露，自己就讀國小時就曾代表學校來到台北田徑場參加跳遠比賽，如今看到入口大廳陳列場館歷史沿革及傑出運動員等，也對過去曾踏上這座場館而深感光榮。

體育局長王泓翔表示，未來台北田徑場將持續舉辦如「113年全國大專校院田徑公開賽」、「113年全國中等學校運動會」及「2024台灣國際田徑公開賽」等國內外大型賽事，以優質場地提供選手們最好的發揮舞台，並將作為2025世壯運重要賽事場地之一，不僅讓世界看見台北，更要打造運動平權的全民運動城市。