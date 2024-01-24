癌末阿嬤與夫苦撐相依 冠軍建材伴圍爐迎新年

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農曆春節即將到來，卻有許多孤老感受不到年節氣氛。冠軍建材公司長年支持華山基金會「愛老人，愛團圓」公益行動，特於01月23日上午10點，由王桂鳳副董事長及員工們親自前往竹南鎮，與困苦無依的張阿嬤兩老圍爐，提早感受年節氣氛，共享美好時光；今年更慷慨捐贈30萬元，支持苗栗區常年服務經費，盼集結各界愛心寒冬送暖，為弱勢老人送上愛心年菜，助老過好年。

居住竹南鎮的張阿嬤與鍾阿公，兩老膝下無子、相依為命，阿嬤罹患子宮頸內膜癌，已到癌末，為了照顧阿嬤，鍾阿公依靠打零工賺取生活費，兩老苦撐，每逢佳節，更倍感孤單。冠軍建材公司長年以來關注華山爺奶，得知此事，深感不忍，親手運用華山年菜，像是鱸魚、麻油雞、開陽白菜、滷蹄花及香菇等十全十美品項，為張阿嬤兩老準備豐盛的年節佳餚，共同享用，提前感受年節溫暖。

冠軍建材王桂鳳副董事長表示：「冠軍建材每年皆以實際的行動響應公益，希望能夠帶動更多企業參與愛心活動，提供給華山長輩們溫暖。」冠軍建材不僅體現在公司對公益活動的實際參與，關心當地社區，更著重環保社會公益的永續發展，第一家磁磚業完成ESG永續經營報告書，並率先業界完成組織型碳盤查。

為迎合2050淨零建築，冠軍第一家取得厚磚乾掛高性能綠建材，推出業界最多再生綠建材產品，成為建築業實現節能、低碳，甚至淨零建築的好夥伴，透過這樣的努力，冠軍建材期望與各界攜手，共同打造一個共存、共榮、共好的社會價值體系，形成正向的善循環循環，讓社會、企業和環境得到共同提升。

華山基金會苗栗地區「愛老人 愛團圓」的服務經費僅達五成，期盼各界能夠一齊響應公益，支持愛心年菜900元/份，給孤老溫暖過好年。

劃撥帳號：22541668，愛心電話：037-484061 呂小姐 (戶名：華山基金會，備註113春節)。

勸募字號：113愛老人 衛部救字第1121364711號【本會按月將專案款項匯入勸募指定帳號】