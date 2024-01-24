台幣不到百萬！傳特斯拉平價車明年中投產

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【時報編譯柯婉琇】路透社報導，消息來源指出，特斯拉已經通知供應商希望在2025年中開始生產一款鎖定大眾市場、代號為「Redwood」的新型電動車，其中有部分消息人士透露特斯拉的新車應該是一款小型跨界休旅車。

多年來，特斯拉執行長馬斯克不斷撩撥著粉絲和投資人對平價電動車和自動駕駛計程車（Robotaxi）的興趣。這些新產品料將採用特斯拉新一代、更便宜的電動車平台。

據消息人士指出，特斯拉將推出一款售價25,000美元的入門級電動車，好與價格較便宜的燃油車以及如雨後春筍般冒出的廉價電動車競爭，例如中國比亞迪生產的電動車。

比亞迪在去年第四季超越特斯拉，成為全球最大電動車製造商。

近日特斯拉接連宣布在中國和歐洲大幅降價，引發投資人對同業競爭白熱化與電動車需求減弱的擔憂。

馬斯克最早宣布在2020年打造一款售價25,000美元的電動車，之後曾一度擱置該計畫，但後來又重啟這項計畫。目前特斯拉最便宜的產品Model 3在美國的售價自38,990美元起跳。

兩位消息人士表示，去年特斯拉已經就新車款「Redwood」請供應商報價，並預估每周產量為10,000輛。另有消息人士表示，「Redwood」將於2025年6月開始投產。

特斯拉尚未回應媒體置評請求。

馬斯克去年5月曾表示，特斯拉正在開發兩款新產品，年銷售量合計可達500萬輛。去年他也曾表示特斯拉最初將在德州廠打造平價車。先前有消息指出，特斯拉有意在柏林廠生產較便宜的車款，也有興趣在印度建廠生產平價車。