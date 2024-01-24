台股漲勢趨緩 法人：萬八關前震盪換手消化賣壓

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外資買超19.45億元 三大法人1/24賣超台股7.27億元

台股今(24)日出現開高檔震盪走低的走勢，外資站在買方，投信、自營商則是站在賣超，三大法人周三（1/24）合計賣超台股7.27億元，其中外資與陸資買超19.45億元；投信法人賣超21.69億元；自營商自行買賣部分係賣超9,344萬元，避險部分係賣超4.1億元，合計單日賣超5.03億元。

台股今日盤中高點17,944.98點，一度逼近今年最高17,956.74點，但指數在1點過後由紅翻黑，最後一盤急拉才收漲1.24點，終場指數收在17,875.83點，成交量2,652億元。

AIP族群股緯創、英業達、廣達、仁寶等股拉回休息，盤面上以遊戲股、重電族群、自行車雙雄表現較為強勢。

康和證券投資總監廖繼弘指出，萬八不僅是整數關卡，也是實質大量套牢壓力區，需幾番來回震盪換手消化賣壓，擴量讓月均量穩定回升後，台股方能攻上萬八，建議逢回選股操作。

（工商時報 方明）

台股連5紅 開高走低最後一盤急拉小漲1.24點

台股今天盤中高點17,944.98點，上漲70.39點，逼近今年初開紅盤高點17,956.74點，但下午1時過後翻黑，直至最後一盤急拉，儘管未能站穩17,900點，但仍收漲1.24點，連5紅。

加權指數收在17,875.83點，上漲1.24點，漲幅0.01%，成交值新台幣2,651.55億元。

台積電收在627元，跌1元，跌幅0.16%；聯電收50.6元，漲0.4元，漲幅0.8%；聯發科收936元，上揚25元，漲幅2.74%。

遊戲展將在25日開幕，加上近期第三方支付題材加溫，遊戲族群今天多檔漲停，智冠、華義盤中直奔漲停板173.5元及164元，並鎖住至收盤；歐買尬盤中攻上漲停109.5元，但收在104.5元，上揚4.92%；大宇資盤中漲逾5%，終場漲幅收斂，收漲0.98%達82.2元；鈊象漲2.48%，收在825元。

另外，受惠面板廠部分產線轉型封裝題材，設備廠志聖收在80元、晶彩科收20.65元，均為漲停價；觸控面板廠宸鴻、業成走高，分別漲3.97%、1.4%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今天盤中高點17,944.98點，距離今年初開紅盤高點17,956.74點，差距僅11.76點，指數近期受外資買超帶動，雖有機會突破年初高點，但漲多逢高獲利調節的賣壓，讓漲勢收斂，但只要回檔還能守住5日線約17,694點，仍可維持樂觀看法。

簡伯儀指出，短線台股焦點未集中在單一類股，各族群都有表現機會。

(中央社)

外資續挺中帶觀望 三大法人轉賣超7.27億元

周二美股標普500、費半收盤指數創新高，帶給台股正向氛圍，激勵周三早盤觸及17,944.98點，企圖挑戰前高17,956點，惟缺量能遇壓，下午1點過後踉蹌翻黑，聯發科(2454)、傳產撐盤，台積電(2330)跌幅收斂，最終加權指數僅漲1.24點、報17,875.83點；成交值萎縮至2,651.55億元。

今日外資(不含外資自營商)買超19.4521億元，投信賣超21.6951億元，自營商賣超5.0361億元，三大法人賣超7.27億元。今日外資買盤縮手，投信擴大賣超，自營商翻空操作，促使三大法人由買轉賣。三大法人周二買超106.84億元。外資連4日挺台股但逐日遞減，累計挹注1,287.49億元，本月來累計賣超368.39億元。

綜觀盤面，中小型股相對大型權值活躍，類股方面，面板、AI PC熄火，多頭轉向網通、遊戲股，部分生醫股崛起。半導體雙雄走勢分歧，權王台積電多在平盤震盪，收跌1元或0.16%、報627元；聯發科法說前獲外資按讚，股價上漲25元收在936今日最高、漲幅2.74%。擎亞(8096)、亞矽(6113)、神準(3558)、新復興(4909)、現觀科(6906)、智冠(5478)、順藥(6535)等數檔挾量漲停。台股新兵氣勢大相逕庭，昱展新藥(6785)今以每股150元掛牌上櫃，開盤即突破200元大關，儘管漲幅稍有收斂仍逾3成。世界健身-KY(2762)股價「破發」，收盤重挫9.47%。展望後市，康和證券投資總監廖繼弘指出，萬八不僅是整數關卡，也是實質大量套牢壓力區，需幾番來回震盪換手消化賣壓，擴量讓月均量穩定回升後，台股方能攻上萬八，建議逢回選股操作。

(時報資訊 廖小蕎)