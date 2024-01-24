台新人壽「吉富傳家」、「珍富傳家」美元利變型保單 守護家庭與保全資產 安心迎新春

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歷經美國聯準會的一波升息潮後，國際金融機構與市場法人紛紛預期升息帶來的不確定性接近尾聲，新的一年可望迎來轉折。新年初始，迎向人生新里程，面對大環境可能的轉變與挑戰，台新人壽董事長蔡康表示，迎接人生每個階段，都會面對不可測的人身風險、詭譎多變的大環境，須善用具備風險抵禦能力的工具來守護家人與資產。台新人壽新推出「吉富傳家利率變動型美元終身壽險」與「珍富傳家利率變動型美元終身保險」，以高額壽險保障及多元的繳費方式，協助保戶實現家庭保障、資產保全、資產傳承一次到位的人生目標，安心地迎向新的年度。

跨入新的年度，為了讓民眾安心面對不可測的風險，建構保障堅實的支柱，台新人壽推出「吉富傳家利率變動型美元終身壽險」，提供一次繳或二年繳的方式，0歲起就可投保，其中躉繳最高投保年齡80歲、二年繳最高投保年齡78歲，最低保額皆為3,000美元，0至15歲最高保額為200萬美元、16歲至80歲最高保額為750萬美元，至110歲的終身保障一次到位，適合立即填補家庭保障缺口，或用來將資產傳承給下一代。

台新人壽同時推出「珍富傳家利率變動型美元終身保險」，可選擇六年期或七年期繳費方式，最高投保金額可至750萬美元，0至15歲最高保額為200萬美元，同時提供第2級至第6級失能豁免保費，就是保障繳費期間經醫師診斷因疾病或傷害導致失能日起，可免繳續期保費，讓保障不中斷，不用擔心人身風險威脅到摯愛的家人，可做為家庭保障的基石。

「利率變動型保險」除了「預定利率」可以確保該保單有最低收益之外，並附加了「宣告利率」，宣告利率會根據市場利率的變化而變動，有機會享有增值回饋分享金(非保證給付)，讓保額或保單價值長大，但更重要的是利率變動型壽險提供高額壽險保障，可補足不可預見的風險缺口，兼具壽險保障及資產累積的效果。台新人壽「吉富傳家利率變動型美元終身壽險」及「珍富傳家利率變動型美元終身保險」每年都有機會享有增值回饋分享金(非保證給付)，增值回饋分享金可視個人需求，自第7保單年度起，選擇現金給付或儲存生息，正是利變型壽險有別於其他保險商品的附加價值。

隨著各國央行升息週期逐漸接近尾聲，市場對降息時程也開始出現期待，在市場持續波動的環境下，台新人壽建議民眾透過利變型終身保險商品完善守護家庭與資產，讓自己與家人攜手安心迎接新的年度。