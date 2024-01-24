抗寒！分局長備薑茶、鎮長煮麻油雞 暖公僕心也暖胃

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真的來的「薑薑好！」寒流來襲氣溫驟降，辛苦的警察同仁頂著寒風維持社會秩序，彰化縣北斗警分局長吳詠傑特別準備薑茶，讓警局所有同仁暖心又暖胃；此外溪湖鎮長何炳樺則自掏腰包烹煮「麻油雞」，請公所上下180位同仁，讓他們溫暖祛寒，宛如圍爐一樣，超暖心。

最強寒流來襲，各地氣溫颼颼，寒風加細雨，警察仍需在戶外執行勤務，面對低溫驟降，北斗警分局長吳詠傑特別準備薑茶讓辛苦的同仁飲用，暖心也暖胃，讓平常緊張忙碌的分局裡飄起陣陣薑母茶香。

吳詠傑表示，寒流來襲他時常提醒同仁要注意保暖，特別是要注意血壓及心血管的疾病問題，薑母茶除了關心同仁讓同仁暖胃之外，也是提醒同仁做好個人防護，要照顧好自己，才能安全服勤，守護所有鄉親。

此外彰化縣溪湖鎮公所也飄起濃濃的麻油雞香味，原來是鎮長何炳樺體恤同仁，在寒流來襲時，特別到市場買菜，請總鋪師烹煮麻油雞，中午請公所上下將近180位的同仁補補身子，才有力氣來服務鄉親。

何炳樺說，最近氣溫驟降，各行各業都很辛苦，頂著寒風堅守崗位，他體恤同仁自掏腰包到市場買菜，請大廚烹煮麻油雞體恤辛苦的公所同仁，光雞就買了10隻，但是看著所有同仁吃得暖呼呼，也更有力氣服務來公所洽公的鄉親，也提醒所有鄉親要注意保暖，不要感冒了。