封閉重建9個月 基隆仁愛橋月底通車

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基隆市仁愛橋連接仁五路及忠四路，是基隆市重要橋樑，因為年久失修成為危橋，基隆市政府於去年4月封閉重建，歷經9個月的重建修復，將於1月30日完工通車，也讓民眾在農曆新年可以不用再繞路。

自去年4月起，仁愛橋進行全封閉施工，不少民眾都因為這個路口封閉必須改道，甚至也有不少外地來的民眾，跟著導航走到封閉路段，看到封路後傻眼，只好跟著車流改道。不過基隆市政府工務處透露，仁愛橋預計將在30日完工通車。

仁愛橋跨越旭川河，連接忠四路及仁五路，交通流量一向很大，自1980年2月竣工啟用後，用了43年之久。2019年10月發生宜蘭南方澳大橋斷裂事故後，基隆市政府進行老舊橋梁總體檢，仁愛橋與忠二、忠三橋都列為基隆三大危橋之一。但因為施工困難，經過多次發包，成為最後重建的危橋。

之所以會多次發包，主要是基隆市政府原本擔心全封閉施工會造成市區交通的衝擊，因此打算採用「半半施工」，但因為施工難度大幅提高造成發包困難，後來才改為全封閉施工。

基隆市政府工務處長陳耀川表示，仁愛橋改建工程獲得內政部國土署的支持，透過「生活圈交通系統計畫」，分別在2019、2021及2023年度編列預算，共計8766萬元，其中中央補助81％、地方自籌19％。

這項工程自2023年4月10日開工，歷經9個月完工，改建完成後，新仁愛橋不僅符合最新的橋梁設計規範，橋梁全長30公尺，寬度20公尺，橋面上畫設單向四車道及二米寬的人行道，讓基隆市民能夠擁有一座安全、寬敞的橋梁。

陳耀川說，原本預估這項工程需要300個工作日，但廠商積極趕工，進度超前，預計將於30日可改建完成提早通車，相關交通動線可陸續恢復正常。