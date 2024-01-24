BUYING POWER照護身心靈健康 兼顧不同族群健康福祉

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中企處每年優選數十家台灣在地、責任生產品牌，分為食、衣、住、福、育、樂、眾七大類型，經由「有ㄗㄜˊ商行」大力推廣，而這些擁有社會使命的社創品牌則結合聯合國永續發展目標SDGs，其中「福」護健康，從內到外，兼顧不同族群健康福祉，要帶給民眾元氣滿滿的活力。

群惢觀察到大多AED設置後，因不當管理方式且經常虛應應付法規，導致設備無法使用，錯過黃金救援時間。因此致力於開發人性化CRM管理系統，減輕場域非專業管理人的負擔，且負責最重要的維護及教育訓練責任。

群惢認為「只要能多救活一人，就少一個破碎的家庭」，因此提供「專業AED設置規劃服務」、「創新急救教育課程」、「AED維護服務」等緊急醫療救護整合服務。對於已設置AED的單位，給予最適宜的專業建議，並爭取孤兒AED後續維護服務機會，另外還致力於 AED公益捐贈計畫，在偏鄉或醫療資源缺乏等地區，提升心肺功能停止患者在第一時間能被救援的黃金期。

群惢特別設計實境演練課程，讓學員能親自體驗實際突發狀況發生的狀況，另外為增加民眾更了解AED的使用方式，邀請企業單位投資AED設備至韌性社區，教導救助民眾的專業知識與培養勇氣；由於AED也會有過期與故障問題，因此群惢也提供優良AED設備與完善的教育訓練、場所管理者與巡檢與保固，減低設備維護管理所要花費的心力，讓社區與城市更加安全。群惢官網：https://qunrui.com.tw/

鳴醫團隊於2019年打造「FarHugs遠距抱抱」平台，抱抱你的情緒，讓心理資源更隨手可及。透過手機 APP 進行服務，專業醫療人士可透過網站來進行看診服務或處理業務，且參照「美國醫療資訊保護規範」架構白皮書來處理、存放和傳輸醫療資訊，確實保護患者與個案的隱私；使用者則可依照自身需求，針對短時間內特定主題，或長時間內在議題選擇不同服務；透過科技導入協助，讓心理資源不再沉重負擔，生活品質也能越來越好。

FarHugs 遠距抱抱平台，可透過手機 APP 進行服務，專業醫療人士可透過網站來進行看診服務或處理業務。圖／業者提供

「健康不只是患者的議題，而應是人人都可及」。由於台灣心理治療因價格或時間等因素，導致許多需求者無法順利接受專業人士幫助，使追求心理健康變得更加困難。鳴醫希望透過遠距化與個人化的數位醫療，能降低民眾使用門檻與成本，協助更多人能透過無負擔方式接受幫助。

台灣將於2025年邁入超高齡化社會，約4位工作年齡人口需負擔1位老年，除了醫療資源與長期照護問題，照護者的健康與社會資源分配，也將是一大挑戰。台灣微光行動協會成立微光行動，讓計程車能協助高齡化、少子化、偏鄉弱勢的移動力。該協會與全台許多計程車駕駛共同推動司機培訓與認證，曾在疫情時曾作為防疫專車接送確診者，也照顧有移動需求長輩、身障者和偏鄉居民就醫機送服務，以及天災時的交通運輸支援。

面對長照服務員短缺的現況，該協會開啟「花木蘭計畫」，培力二度就業婦女成為照服員及職業駕駛員，提供更加彈性工作時間，也解決長照產業缺工問題。「微光134」則希望能協助全台134個偏鄉城鎮進行偏鄉移動照護，滿足長輩就醫需求。https://twrr.org.tw/zh-TW/resource/4

窩新生活專注於銀髮及長照輔具產業，為台灣第一家輔具專業社會企業。窩新創辦人陳建宏表示，因為坐錯輪椅而造成身體二度傷害案例非常多！有感於醫療與照護斷層，本身為職能治療師的他與妻子連珮吟共同創立「窩新生活照護 」。

窩新生活透過一站式輔具客製服務，提供民眾正確輔具使用方法，減少錯誤使用而造成二度傷害，讓輔具發揮最大效用，更提升使用者照護品質。讓民眾開始重視「買賣輔具應該要找專業的治療師適配」觀念，進而增加治療師就業率、也增加民眾認同專業，讓民眾都能使用正確輔具。成立至今已協助1000餘個家庭做了輔具適配，減少逾1億3000萬醫療費用支出。2022 年即開始推廣「身心障礙自由潛水」，提升身心障礙者運動及休閒權利、探索身體、強健體魄。https://www.warmthings.com.tw/

歡迎民眾追蹤「有ㄗㄜˊ商行」臉書專頁：https://reurl.cc/RzgXje及IG：https://reurl.cc/8jRpYb