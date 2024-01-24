「吃粽子前可以洗洗睡」筆電出貨不樂觀，業者：上半年很不好過…這領域卻異軍突起、谷底翻揚

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科技中下游業者先前熱烈期待2024年能夠一掃2023年的陰霾，不過今年一開年，業界便充滿各種壞消息，今年科技產業的景氣究竟如何？

台灣科技中下游業者去年講了一整年2024年就要復甦了，到了2024年，卻可能是一場空？

科技業享受了兩年疫情紅利後，2022下半年開始過「苦日子」，PC與消費性電子庫存升高、訂單一路下滑。不過，台灣中下游科技業去年的共識是，零組件庫存已經修正完畢、客戶庫存水位已是歷史低點，加上微軟結束Windows 10的更新服務、企業在2019年與疫情初期期間採購的筆電與PC，已經到了該更新的時候，可望帶動筆電換機潮，為了抑制通膨的升息也有機會停下來、甚至逐步降息，2024年就能迎接需求反彈。

英業達總經理蔡枝安便在去年11月的法說會中預告，在伺服器、筆電、消費性產品都回溫下，在傳統淡季的今年第一季，營收有機會優於第四季，今年全年營收也能比去年成長；仁寶總經理翁宗斌在去年第三季時，也是樂觀看待2024年需求，並認為微軟Windows作業系統在AI的新功能，將刺激筆電換機潮。

不過，2024年一開年，科技圈各種壞消息滿天飛，似乎印證了華碩在去年11月率先下修今年的筆電展望，是其來有自。

業界傳出，一線筆電品牌大廠去年下半年的傳統旺季銷量不如預期，飽受庫存水位過高所苦，一線品牌大廠紛紛出手調整今年第一季的訂單。業界評估，首季大型代工廠筆電出貨量比去年同期負成長，已成定局。閱讀全文…

文／吳筱雯

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