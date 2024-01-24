陸股24日V型反彈收復2,800點關卡 人行降準激勵港股飆漲

大陸A股三大指數24日早盤走弱，午後放量拉升，全天呈「V型」戲劇性反彈。滬指收漲1.8％，深證成指收漲1％，創業板指收漲0.51％。
新浪財經報導，A股主要股指24日集體上漲，滬深300、中證1000、國證2000等多股指漲逾1％。港股同樣午後回升，恒指漲近2％，恒科指漲超2％。
但稍後中國人民銀行行長潘功勝在國新辦新聞發布會上表示，將於2月5日調降存款準備金率0.5個百分點，向市場提供流動性人民幣（下同）1兆元。消息令香港恒生指數漲幅擴大至3％，恒生科技指數漲3.5％。富時中國A50指數漲幅擴大至超2％。
24日陸股盤面上大金融概念股掀漲停潮，光大證券、首創證券、華鑫股份、弘業期貨、五礦資本、南華期貨、建元信託等近20只金融股封漲停板。中字頭個股拉升，中鐵裝配漲停，中糧資本、中視傳媒、中國海誠、中成股份等10多檔個股漲停板。
上海本地股繼續爆發，上海物貿、上海易連、暢聯股份、長江投資、中華企業、上海鳳凰、華建集團等近20股漲停。當日A股個股漲多跌少，滬深兩市超4,000股收漲，全日成交7,670億元。以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入24億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨賣出5億元。
另一方面，大陸商品期貨24日多數收漲，尿素、氧化鋁、玻璃、滬鋅、滬鋁、紙漿漲逾2％，鐵礦石、焦煤、甲醇、PTA、橡膠、滬鎳、焦炭、滬銀、滬錫、生豬漲逾1％。