《盤後解析》17900量縮不穩 萬八恐高檔震盪

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【時報記者葉時安台北報導】周二美股漲多跌少，周三台股開漲9.03點報17883.62點，由橡膠、塑膠、觀光、玻陶、運動休閒、航運、汽車、鋼鐵、造紙等傳產發動攻擊，台積電(2330)試圖高檔拚穩，助陣大盤開高走高，盤中衝上17944.98最高，上漲70.39點，不過盤中電子、AI、半導體、電子零件、資服、半導體漲多熄火，台積電午後翻黑，台股翻臉17900得而復失，最低達17856.34、下跌18.25點，高低差達88.64點，所幸最後一單拉上紅盤，持續量縮收小紅。周三終場，加權指數收漲1.24點或0.01%，報17875.83點，成交量降至2651.55億元；櫃檯指數收漲0.47點或0.2%，報235.07點，成交量900.92億元，量增縮小漲幅。

台股挑戰月初前波高檔無力，大盤驚驚漲一度翻黑，台新投顧副總黃文清認為，下周將進入美國聯準會(Fed)利率決策會議，加上股市波段漲幅不小，市場轉為觀望氣氛，呈現萬八附近高檔震盪，不過外資持續偏多，台股上漲力道仍不俗。至於降息態度眾說紛紜，預估降息時程、幅度不會這麼快，資金行情恐將延後。

操作上，電子漲多修正，非電接棒輪漲，可留意落後補漲個股、發布財報中美企業績優個股、非電、金融等。降息快與否，今年AI趨勢明確，主軸仍放在科技、AI概念。

周三成交量前15大依序為，群創(3481)、英業達(2356)、緯創(3231)、菱生(2369)、宏碁(2353)、友達(2409)、聯電(2303)、驊訊(6237)、長榮航(2618)、華邦電(2344)、新復興(4909)、擎亞(8096)、蔚華科(3055)、華通(2313)、振發(5426)。其中面板雙雄漲跌不一，群創紅、友達黑；晶圓雙雄聯電帶量開高走高，權值王台積電平盤震盪，一度至624元當日最低；新復興、擎亞雙雙漲停。

AI概念股多數走疲，僅宏碁、技嘉(2376)收小紅，川湖(2059)、英業達、金像電(2368)、廣達(2382)、健鼎(3044)、緯創(3231)、創意(3443)、健策(3653)、緯穎(6669)等皆下跌作收。

千金股僅大立光(3008)、股后信驊(5274)收紅，偕同600元以上高價股，有弘塑(3131)、和泰車(2207)、保瑞(6472)、鈊象(3293)、材料-KY(4763)、聯發科(2454)、亞德客-KY(1590)力挺多方，而緯穎、祥碩(5269)、創意(3443)、M31(6643)、旭隼(6409)、譜瑞-KY(4966)、川湖(2059)、嘉澤(3533)則跌幅約2.5%以上。

周三半導體表現持平，采鈺(6789)漲逾7%最強，達發(6526)、華東(8110)、通嘉(3588)、聯發科(2454)、聯鈞(3450)、台勝科(3532)、松翰(5471)等個股皆漲服超過2%。