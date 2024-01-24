《通網股》解決人才荒 台灣大向新世代科技菁英招手

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【時報記者王逸芯台北報導】台灣大(3045)積極培育新世代科技菁英，第2年參與數位發展部「數位青年T大使推動計畫」。今年台灣大看準AI、資安兩大領域為科技發展重點，推出「創世紀AI工坊」與「AI驅動資安尖兵」兩項培訓計畫，專注人工智慧應用和開發、提升資訊安全意識與實戰技能，兩大培訓計畫不僅涵蓋了理論學習，還將由台灣大資深員工手把手傳授豐富的實務操作，讓學員迅速累積實戰經驗。

台灣大資訊長蔡祈岩表示，台灣大啟動多項專案，協助培養新世代科技人才，不僅有助提升台灣大企業競爭力，更為整體產業孵育優秀IT人才，成為企業創新升級的推進器。著眼全球IT最新技術趨勢，台灣大培訓計畫重點聚焦人工智慧和資訊安全兩大關鍵領域，人工智慧是推動科技創新和智慧自動化的核心動力，資訊安全則協助企業抵禦日益複雜的網絡威脅，不僅是當前IT行業迫切需要的技術專長，也是市場需求日益增長的領域。台灣大參與數位發展部「數位青年T大使推動計畫」，也投入豐沛資源推行「科技大神培育計畫」、「攻城精英就業保證班」進行跨域人才招募，提供專業培訓和具競爭力薪酬福利，以全球IT人才首選雇主企業為目標，打造最佳職場。

台灣大2023年在「數位青年T大使推動計畫」中表現優異，已成功培育20位學員轉軌投入IT領域，更有3位學員在結訓後成為台灣大的一員，獲得數位部的高度肯定。2024年再次入選為實施該計畫的企業之一，推出「創世紀AI工坊」與「AI驅動資安尖兵」兩項培訓計畫，「創世紀AI工坊」專注於人工智慧的應用和開發，學習內容包含社群媒體數據爬網、語音訊號處理的技術研究及應用、網站建置與SEO優化；「AI驅動資安尖兵」則聚焦提升學員的資訊安全意識與實戰技能，學習設計偵測偽冒網站的工具，增強對社交工程攻擊的防禦技能，並深入了解企業如何管理資訊安全和個資，培養資安工程師、社交工程防治專家的能力。