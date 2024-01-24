古坑茂谷柑獻貢、送禮誠意高 朝天宮採購120盒

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古坑鄉栽種221公頃茂谷柑最近盛產，鄉公所積極促銷，今（24日）首次到北港朝天宮上供兼作行銷，祈求果農有好收成，也鼓勵信徒們禮佛參拜愛用茂谷柑，朝天宮也當場響應採購120盒禮盒。

古坑鄉長林慧如、農會總幹事袁志謙連袂到朝天宮舉行記者會，朝天宮董事長蔡咏鍀、議長黃凱協助行銷。

貢桌上的茂谷柑排列成鮮果山，呈現獻貢最高精神，祭品以古坑農特產品作百出「花、果、饌、爵、帛」五敬獻禮，有文心蘭、茂谷柑、茂谷柑加工產品、古坑咖啡酒、古坑製造手工金紙，祈求民眾龍年福氣滿滿，柑甜過好年。

林慧如表示，茂谷柑果實甜度高、多汁，更富含維生素Ｃ、礦物質及纖維素，鮮紅亮麗，具大吉大利大福氣的意涵，是柑橘類頂級品；記得小時候媽媽會帶她到朝天宮拜拜，這次把古坑最好品質的茂谷柑帶來朝天宮，敬奉天上聖母，也希望農民豐收有餘。

蔡咏鍀說，朝天宮以前曾為旗山香蕉行銷，相信在媽祖的助攻下，香客1人帶1盒，古坑茂谷柑很快就賣光。

古坑鄉公所希望茂谷柑有「献貢」、「送禮」的鮮明形象， 27日將在劍湖山度假大飯店舉辦茂谷柑節開幕活動，展售茂谷柑創意加工品；27、28日早上9點到下午4點在國道3號古坑服務區展售，購買滿 500 元憑發票即可兌換精美禮品一份。

27日、28日在國道3號古坑服務區的展售會還有捐發票送朝天宮媽祖加持茂谷柑、茂谷柑清潔劑DIY 200份、鹽烤茂谷柑、捐發票送春聯活動。

林慧如表示，促銷活動優先採用符合「3章1Q認證」的茂谷柑，提升消費者對古坑生產的農特產品信任感。