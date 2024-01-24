《航運股》台船建造高市輪船公司首艘電力渡輪 正式投入營運

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【時報記者莊丙農台北報導】台船(2208)在2022年取得高雄市輪船公司新建電力驅動渡輪三艘（統包含細部設計）案，履約標的包含設計建造電力驅動49總噸渡輪、49總噸遊港船、99總噸渡輪等3艘船舶。第一艘雄棧一號2023年3月27日開工建造，今年1月12日完成驗收及相關配件與人員訓練，1月16日依契約規定遞交予高雄市輪船公司接收，今日正式啟用營運。

該輪總長20公尺，法長18.65公尺，船寬6公尺，模深1.8公尺，總噸位46.51，採電力驅動。第2艘49總噸電力驅動遊港船及第3艘99總噸渡輪分別預定今年7月31日及今年11月30日完工交船。

高雄港區兼具觀光、海上貨物運輸與交通等複合功能，與高雄市民生活密不可分，然而傳統柴油引擎動力船舶行駛時所產生的廢氣與噪音，對環境產生的影響，不僅影響地方居民生活，同時影響海港觀光發展。為解決上述問題，採用電動推進取代傳統柴油渡輪的選擇已成為趨勢，本案船舶主要運行於高雄港區沿海5海浬內之水域，藉由新建電動渡輪，逐步推動轉型，可帶動且增添地方綠能交通風氣，改善沿岸居民日常生活品質，同時發展高雄港區觀光，並兼顧環境維護。

該案由台船轉投資子公司台船動力科技公司，進行電動船舶全系統整合，擁有船舶控制系統可對全船資訊作即時監視與控制，採用台灣廠商組裝製造的高品質電池系統與馬達動力系統，並透過設計規畫提供備援系統。