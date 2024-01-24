賴清德積極鞏固台馬邦誼盼出訪 海妮：兩國邦誼堅若磐石

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鞏固邦誼！副總統、總統當選人賴清德今（24）日上午在外長吳釗燮陪同下，與馬紹爾群島共和國新任總統海妮（Hilda C. Heine）進行視訊談話，邀請海妮來台參與520的就職典禮，並表示今年是台馬建交26週年，期待與海妮攜手為兩國合作關係開拓更寬闊多元領域。

海妮也重申馬紹爾群島與中華民國台灣堅定且持久友誼，未來將致力與台灣及理念相近國家緊密合作，共同促進印太區域的安全與韌性。她說，台灣的善意及友誼對馬紹爾人民生計及福祉具有重大貢獻，台灣是真的可以幫忙（「Truly Taiwan Can Help」）。

賴清德致詞時，首先感謝海妮對他當選的祝賀，也恭賀海妮獲推選為馬紹爾群島共和國總統。兩國同樣於今年順利選出總統，顯示兩國共同寫下歷史新頁，共享民主、自由與人權的普世價值。他表示，海妮是台灣的好朋友，我國特別指派外交部次長田中光擔任總統特使，出席海妮的就職典禮，展現我國對馬紹爾群島的堅定支持。

賴清德說，他尚未訪問過馬紹爾群島，馬紹爾群島向有「漂浮於太平洋中的珍珠項鍊」美譽，有蔚藍的海洋、璨白的沙灘以及恬靜的環境，宛如人間天堂，期盼未來有機會訪問馬國。今年是台馬建交26週年，兩國在農業、醫療衛生、潔淨能源、教育、氣候變遷及資通訊等各領域的合作卓然有成，未來將研議更多計畫持續深化兩國合作。

賴清德提到，在因應氣候變遷方面，台馬兩國都是海島國家，深受全球暖化及海平面上升的衝擊，未來，將以兩國已簽署的「氣候變遷調適應變基金瞭解備忘錄」為基礎，協助馬國建立有韌性的應變體系，持續共同應對氣候變遷所帶來的挑戰。

賴清德進一步表示，在婦女賦權方面，總統蔡英文與海妮共同倡議的「婦女創業小額貸款循環基金」已經在2022年成立，協助馬國婦女創業，實現理想，他期盼與海妮持續在婦女賦權領域合作，共同促進馬國婦女經濟賦權及社會經濟發展。

賴清德強調，馬紹爾群島與台灣同為追求民主、自由、崇尚法治且捍衛人權的國家，他始終相信，這些價值將促使兩國關係更加緊密，期待未來與海妮繼續攜手努力，為兩國合作關係開拓更寬闊多元的領域。他並誠摯邀請海妮在5月訪台，參加他的就職典禮，對台灣人民來說，海妮的蒞臨將是雙方堅定友誼的象徵，期待能在5月相見。

海妮致詞時則表示，她要代表馬紹爾群島人民向台灣傳達最溫暖問候，並恭喜台灣順利完成民主選舉。台灣一直都是亞洲及全世界民主的燈塔，她要再次恭賀賴清德的勝選，並感謝台灣派特使團至馬紹爾群島出席她的就職典禮。

海妮指出，今年是台馬建交26週年，對於兩國正式建交以來，雙邊關係取得的重大進展，她深感自豪。兩國邦誼係植基於共同的南島語族背景，以及民主、自由、公平正義、法治等共享價值之上，雙邊關係堅若磐石，即使在時間考驗或外在壓力之下仍歷久彌堅。

海妮重申，馬紹爾群島與中華民國台灣堅定且持久友誼，未來將致力與台灣及理念相近國家緊密合作，共同促進印太區域的安全與韌性。她說，馬紹爾群島非常感謝中華民國台灣政府透過合作計畫提供的支持及協助，包括在教育、衛生醫療、基礎建設、農漁業、能源、氣候變遷、女性賦權等方面。台灣的善意及友誼對馬紹爾人民的生計及福祉具有重大貢獻，台灣是真的可以幫忙（「Truly Taiwan Can Help」）。她也期盼5月時與賴在台灣會面。