文華東方酒店1／30招募 這項職務薪資優於同業5％

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為擴大新年度服務量能，台北文華東方酒店將舉辦2024年度首次大型招募活動，於1月30日週二上午10點至下午4點在酒店B2東方廳開放現場面試，釋出客務部、餐飲部、廚藝部、房務部與安全部等眾多職缺。除客務部櫃檯和客服人員，餐飲部外場職務保障月薪36,000元起，特定職缺並祭出優於同業5％的起薪，希望能以優渥薪資與優質工作環境招攬人才，尤其是預計年節後轉換跑道的好手加入。

因應客房、餐飲與廚藝等部門大量的人力需求，台北文華東方酒店於此次大型招募活動釋出多項職缺，包含客務部櫃台接待專員、客服中心專員、禮賓接待專員、服務中心行李員，餐飲部領檯與服務員、廚藝部中、西餐廳的廚師、廚助，以及房務部辦事員、安全部安全員等。其中，特別祭出客務部，餐飲部營運單位，包含米其林一星「雅閣」中餐廳、「Bencotto」義大利餐廳、「M.O. Bar」等。外場接待服務職位保障月薪36,000元起，其他特定職務起薪平均亦優於同業5％。

台北文華東方酒店致力於延攬最佳酒店服務人才，更為員工提供豐富多樣的福利，包含正職員工每年享有集團全球38間酒店免費住宿三晚，還有員工生日假、旅遊假等。此外，文華東方酒店集團完善的員工訓練在全球飯店業界亦是首屈一指，員工加入後將接受一連串專業的教育訓練課程，除了藉由教育訓練提升職能外，集團更提供海外發展機會，凡任職滿一年以上的員工即可申請集團酒店轉調，對有志於國際頂級奢華酒店品牌發展並具有服務熱忱的求職者而言是絕佳的職涯發展舞台。