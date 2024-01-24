醒吾科技大學高中職體驗營

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醒吾科技大學觀光餐旅學院成功舉辦高中職生大學體驗營，吸引眾多學子共襄盛舉。活動由觀光休閒系、餐旅管理系、旅運管理系及應用英語系四系聯手舉辦，為學生提供了多元且深具啟發性的專業體驗，前來體驗的學生驚呼，原來觀光餐旅學院可以學到的專業這些多，和自己的刻板印象完全不同。

旅運管理系以「搭飛機/空姐忙什麼」為主題，深入介紹航空業的種種神祕，讓學生一窺航空業背後的辛勤和挑戰。同時，應用英語系主辦的「體驗穿韓服、說韓語」活動，打破文化界線，讓學生嘗試韓國風情，提升語言技能。

餐旅管理系的「蜜糖香餅製作」吸引學生當起美食愛好者，透過動手操作，學生們深入了解烘焙的藝術，感受美味背後的巧思。觀光系則以「休閒農場生態主題導覽與手作拓印環保袋加草原活動」為亮點，結合生態導覽與手作體驗，引領學子探索大自然之美。

觀光餐旅學院院長黃寶元表示，在這次活動中見證學生們在各個系所的精采表現，充分展現了他們對未來專業的展望與好奇心。這次體驗營不僅是一次知識的傳遞，更是一次對未來的啟發，希望學生們能繼續保持對專業的熱愛，發揮所學，成就卓越。

此次參與的學校有啟英高中、育達高職、穀保家商、光啟高中、金甌女中及新興高中等多所高中職，學生對這次的活動都感到滿意，學生看到了觀光餐旅學院的遊憩體驗教室、飲料調酒教室、智慧旅宿教室及機場地勤模擬教室後直呼，想不到教室也可以如此多元，真的是覺得大學生活一定會學習到更多不同的專業領域。

醒吾科大的體驗營不僅提供了優秀的師資，在設備上有非常多間的專業教室提供同學使用，鼓勵學生能在大學時期展開專業的探索，激發他們對未來職業的熱情。醒吾科技大學觀光餐旅學院將持續舉辦類似活動，為學生打開更廣闊的專業視野，引領他們邁向成功的職涯。