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永豐金證券榮獲櫃買中心8項獎項肯定

永豐金證券榮獲櫃買中心共八獎項，由通路事業處王弘萍副總(右一)、策略交易部雷歸安協理(右二)及經紀部陳冠旭協理(左一)出席領獎，與櫃買中心李愛玲總經理(左二)合影。圖／永豐金證券提供
永豐金證券榮獲櫃買中心共八獎項，由通路事業處王弘萍副總(右一)、策略交易部雷歸安協理(右二)及經紀部陳冠旭協理(左一)出席領獎，與櫃買中心李愛玲總經理(左二)合影。圖／永豐金證券提供

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永豐金證券各項業務持續創新與突破，亮眼成績再獲肯定。由櫃買中心於1月23日舉辦2023年度櫃買市場獎勵活動聯合頒獎典禮，永豐金證券拿下8項獎項肯定，含蓋：權證競賽、股票造市、ESG ETF、及一般ETF，四大領域，充分展現永豐金證券專業實力與團隊戰力。

永豐金證券榮獲2023櫃買事廠8項獎項肯定
永豐金證券榮獲2023櫃買事廠8項獎項肯定

永豐金證券堅守權證造市品質，用心經營權證業務，經紀部在權證競賽獎勵活動期間，以上櫃權證受託買賣累計成交金額優異成績，獲頒「權心活絡獎」第3名。

在上櫃股票造市者競賽獎勵活動部分，永豐金證券積極參與股票造市交易，第1季至第4季造市檔數皆名列前茅，榮獲「聲名大造獎」第1季第1名、第2季第1名、第3季第2名、第4季第2名共4獎項肯定，其中第1、2季均拿下冠軍王座。

櫃買中心為鼓勵並推廣投資人與證券商參與上櫃ESG ETF之交易，於2023年下半年舉辦上櫃ESG ETF交易獎勵活動，永豐金證券運用廣受年輕投資人喜愛的存股，積極配合於豐存股平台上架推廣ESG ETF，更於活動期間以定期定額綜合交易帳戶申報買進上櫃ESG ETF累計總金額排名領先，榮獲「E鳴驚人獎」第2名。

另外，永豐金證券積極推廣存股，這次以新增參與ETF定期定額扣款人數排名前3名，囊括ETF證券商業績競賽奬勵活動上、下半年「E定富櫃奬」第3名，交出亮眼的成績單。

永豐金證券表示，本次榮獲8項獎項佳績，是通路事業處、投資事業處、金融商品部等團隊，以專業能力及優異的服務品質持續經營與推廣所展現的成果。

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