元富證券 奪櫃買市場交易競賽「三冠王」

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新光金控旗下元富證券獲頒櫃檯買賣中心112年度上櫃ESG ETF交易獎勵活動「E鳴驚人獎」、「ESG特別加碼獎」及上櫃權證獎勵競賽「權心活絡獎」等三項大獎第一名。元富證券以行動展現對主管機關金融商品推動的支持，積極扮演促進市場活絡的領頭羊，幫助投資人創造多元獲利契機，其卓越成果深獲肯定。

近年台股ETF掀起熱潮，根據證交所統計，112年ETF的資產規模達3.56兆，創歷年新高，相較109年1.74兆元成長1倍。台灣ETF百花齊放，目前市面上已發行的ETF檔數高達241檔，種類多元、令人眼花撩亂。元富證券建議投資人，購買ESG ETF可讓客戶一次持有數檔符合ESG評分標準且同時兼顧永續經營與企業獲利的股票，ESG評分較高的企業具有較穩健的營運品質，客戶在投資時面臨的風險也較低，故深受投資人的喜愛，市場熱度逐年高漲。

元富證券配合主管機關永續發展政策、積極推廣ESG ETF商品，致力擘畫ESG相關策略與作為。於112年率先同業發行美債ETF權證，推出ETF IPO及海外債券線上交易服務；因應ESG市場趨勢，推出海外債券主題商品專區，投資人可依主題性債券來選擇投資標的；另規劃ESG綠色債券專區，推廣包含投資於永續發展項目、生態友善、具ESG理念及綠色投資之海外債券，達成擴大綠色投資。

此外，元富證券繼111年度榮獲櫃買中心權證獎勵活動「權心愛戴獎」第二名的殊榮後，112年度再下一城獲頒「權心活絡獎」第一名，顯示元富證券長年致力於耕耘權證市場，逐漸累積市場及投資人的好評，提升客戶投資權證意願，進而促進權證交易量迅速增長，其成果備受市場與主管機關肯定。

元富證券以客戶需求為核心，透過多元管道創造友善的金融環境、提供更貼近客戶需求的專業服務，協助客戶有效運用多元的金融商品做為投資工具，進而創造獲利的契機，同時也發揮專業券商之影響力，積極參與主管機關舉辦之各項競賽獎勵活動，並以卓越成績在眾多券商中脫穎而出，勇奪多項競賽冠軍。

元富證券呼應聯合國永續發展目標（SDGs），以永續策略履行企業社會責任；以永續金融為使命，視ESG為企業的重要承諾，持續向社會大眾展現永續經營的決心。