潘功勝：人行將設立信貸市場司

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中國人民銀行行長潘功勝表示，經中央批准，人行將設立信貸市場司，重點做好五篇大文章相關工作。

香港經濟日報報導，大陸國新辦24日下午舉行新聞發布會，潘功勝表示，人行、大陸外匯局將貫徹落實好中央決策部署，堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，加大宏觀調控力度，強化逆周期和跨周期調節，鞏固和增強經濟回升向好態勢，持續推動經濟高質量發展。

潘功勝指出，大陸貨幣政策始終堅持「以我為主」，兼顧內外均衡。整體來看，2024年發達經濟體貨幣政策的外溢性將朝着壓力減小的方向發展，中美貨幣政策周期的差趨於收斂，這樣一個外部環境的變化在客觀上有利於增強大陸貨幣政策操作的自主性，拓寬貨幣政策空間。

他表示，人行將設立信貸市場司，下一步將繼續發揮貨幣政策工具總量和結構雙重功能，加強工具創新，繼續引導金融機構做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數位金融「五篇大文章」。

潘功勝並指出，當前大陸金融風險總體可控，金融機構經營整體穩健，金融市場平穩運行。下一步，將加強金融風險監測、預警和評估能力建設，推動建立權責對等、激勵約束相容的金融風險處置責任機制。按照市場化、法治化原則，配合地方政府和有關部門穩妥有效化解重點領域和重點機構的風險。健全完善金融安全網，繼續推動金融穩定立法。