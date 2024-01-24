米血糕、香蕉賣到年收破10億！屏東家庭工廠拚搏42年，如記變身鮮食軍火庫，小七、好市多都它客戶

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一家食品廠，包攬米血糕、玉米、香蕉、調理食品等多元品項，舉凡7-ELEVEN、全聯、家樂福、好市多等都是客戶。它，究竟有何祕訣？

寒冷的冬天，到超商買一碗暖胃的關東煮或四神湯，又或是在運動後來一根香蕉、一顆所長茶葉蛋補充體力，這些日常能在超商買到的食品，都是來自位在屏東、有42年歷史的如記食品。

走進屏東竹田的如記食品加工廠，只見一輛輛物流車載滿貨品，正準備將如記加工生產的米血糕、甜不辣、玉米、香蕉與碗裝調理食品等產品，運往全台各地的7-ELEVEN、全聯、家樂福、好市多及各大連鎖餐廳。

很難想像，如今年營收14.5億元的如記，最早只是一間家庭式工廠。

「老爸出主意，全家出力氣。」現年64歲、操著一口流利台語的如記食品董事長許德全，是家中長子，他笑著回憶，父親許福地是一位農家子弟，也沒念過什麼書，但對做生意情有獨鍾。

1982年，許福地聽聞有親戚想找人接替殺鴨工作，當時除了鴨肉，鴨血也經常被用來與米合製成米血糕，商機擺在眼前，許福地二話不說決定接手。

家庭工廠起家 大小訂單都接

一開始，許家花約兩萬元資金在高雄鳳山承租小工廠，並以工廠為家，由許福地領軍，帶著5個兒子一起做起米血糕的生意。

第一步，他們瞄準台南、嘉義的菜市場與路邊攤，透過挨家挨戶拜訪、讓買主試用，且不論貨量大小一律接單，漸漸在傳統市場闖出名堂，創業兩年後，已經可以靠著米血糕維持溫飽，並穩定獲利。

後來，聽說有人用供應量更穩定的豬血取代鴨血，許家也決定跟進。然而，這一轉換也並非一蹴而就，同業配方不外傳，許家只好先一邊繼續用鴨血，另一邊不斷用豬血研發、試做，前後歷時3年，才終於開發成功。

他們深知，米血糕的衛生與保存方式必須優於市場，才能賣進更多通路，因此從加工流程著手，不僅全程在冷藏溫度下，將豬血送進工廠，還花逾百萬元添購真空包裝機、高溫殺菌機，只為求不添加防腐劑。

因為敢投資，讓如記與其他同業做出差異，也讓許家米血糕愈賣愈多，從菜市場逐步拓展至餐廳、超商等通路，更在1996年賣進當時的統一麵包便利商店。

原來在那1年，如記發現米血糕適合搭配關東煮機器一起推廣，正好被想開發關東煮產品的統一麵包相中，並主動找上門。閱讀全文…

文／徐采薇

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